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Рада поддержала курс на членство в ЕС и НАТО

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Законопроект исключает из Основного закона возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.
Порошенко рассказал депутатам, почему они должны поддержать закрепление в Конституции курса н НАТО и ЕС
Порошенко рассказал депутатам, почему они должны поддержать закрепление в Конституции курса н НАТО и ЕС
twitter.com/poroshenko
Верховная Рада на заседании в четверг, 22 ноября, 311 голосами приняла проект закона № 9037 О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО).
 

Перед голосование с трибуны парламента выступил президент Петр Порошенко, который был инициаторов законопроекта. 

"Я почти не сомневаюсь в том, что проект изменений в Конституцию будет поддержано в первом чтении. Они силой Основного закона обяжут украинскую власть, - любую и все ее ветви - обеспечивать вступление Украины в Европейский Союз и НАТО... Ни одно государство, не являющееся членом НАТО, не имеет сегодня таких близких отношений с Альянсом, как Украина", - заявил президент и призвал депутатов поддержать законопроект.

Целью законопроекта является законодательное закрепление в Конституции Украины цивилизационного выбора, европейской идентичности Украинского народа и необратимости стратегического курса государства на обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора.  

Также законопроект исключает из Основного закона возможности аренды иностранным государством военных баз в Украине.

Как сообщалось, сегодня Конституционный Суд признал соответствующим Основному закону внесение в Конституцию курса на ЕС и НАТО.

 

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Теги: ЕС, НАТО, Конституция, Рада, Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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