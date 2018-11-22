В РФ оценили назначение Марчука переговорщиком

Назначение Марчука придаст новый импульс работе контактной группе по Донбассу, надеется Грызлов.

Марчук будет представлять Украину на переговорах в Минске facebook.com/marchuk.yevgen

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов оценил назначение бывшего министра обороны Украины Евгения Марчука представителем в В ТКГ на переговорах в Минке. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает РИА Новости.

"Надеюсь, что назначение Евгения Марчука главой украинской делегации на переговорах Контактной группы придаст новый импульс в ее работе. Огромный политический опыт Евгения Кирилловича и его длительная работа в подгруппе по безопасности создает для этого дополнительные предпосылки", - сказал Грызлов.

Напомним, 2 ноября из состава переговорной группы в Минске вышел Леонид Кучма. Его на переговорах временно заменял советник президента Руслан Демченко.

Сегодня преемником Кучмы указом президента Петра Порошенко был назначен Марчук.

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