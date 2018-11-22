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В РФ оценили назначение Марчука переговорщиком

Комментариев: 1
Назначение Марчука придаст новый импульс работе контактной группе по Донбассу, надеется Грызлов.
Марчук будет представлять Украину на переговорах в Минске
Марчук будет представлять Украину на переговорах в Минске
facebook.com/marchuk.yevgen

Представитель России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов оценил назначение бывшего министра обороны Украины Евгения Марчука представителем в В ТКГ на переговорах в Минке. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает РИА Новости.

"Надеюсь, что назначение Евгения Марчука главой украинской делегации на переговорах Контактной группы придаст новый импульс в ее работе. Огромный политический опыт Евгения Кирилловича и его длительная работа в подгруппе по безопасности создает для этого дополнительные предпосылки", - сказал Грызлов.

Напомним, 2 ноября из состава переговорной группы в Минске вышел Леонид Кучма. Его на переговорах временно заменял советник президента Руслан Демченко.

Сегодня преемником Кучмы указом президента Петра Порошенко был назначен Марчук.

 

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Теги: Россия, Грызлов, Марчук, переговоры в Минске
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Люблю_Украину    22.11.2018, 19:21
Оценка:  0
Люблю_Украину
Там трамп все решает и путин, пока они не договорятся эти шестерки только видимость будут создавать
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