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ВР отправила в отставку главу Минагрополитики

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Парламент освободил от должности министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутового.
Тарас Кутовой
Тарас Кутовой
УНН

Верховная Рада отправила в отставку министра аграрной политики и продовольствия Тараса Кутовог. Соответствующее решение поддержали 257 парламентариев на вечернем заседании парламента в четверг, 22 ноября.

Народным депутатам рассмотреть поданное еще в 2017 году заявление Кутового на увольнение предложил премьер-министр Владимир Гройсман 21 ноября этого года.

Напомним, еще 23 мая 2017 года Кутовой заявил, что написал заявление об отставке. Он вернулся к работе министра спустя почти год после отпусков, в апреле 2018 года.

Официальной причиной ухода Кутового с поста министра агрополитики озвучивалось желание сосредоточиться на инвестиционной деятельности.

 

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Теги: Верховная Рада, отставка, министр, увольнение, Минагрополитики
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Источник: korrespondent.net

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