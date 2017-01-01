В Днепре появился первый региональный центр кибербезопасности СБУ
В Днепре создали первый региональный центр обеспечения кибербезопасности СБУ. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает пресс-центр ведомства.
Отмечается, что основными задачами центра будет реагирование на киберинциденты и кибератаки, целями которых являются государственные электронные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры Днепропетровской области.
Заместитель председателя СБУ Олег Фролов подчеркнул, что создание регионального центра является следующим шагом в развитии национальной системы кибербезопасности Украины в рамках второго этапа Сделки О реализации Трастового фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности.
"Для реагирования на кибернетические атаки региональным центром, созданным на базе Управления СБУ в Днепропетровской области, будет использоваться платформа MISP-UA, которая обеспечит обмен технологической информацией о реализованных и потенциальных киберугрозах в режиме реального времени", - отметили в пресс-службе ведомства.
Также отмечается, что ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ передал современное оборудование в региональный орган.
В ведомстве отметили, что в дальнейшем планируется создание таких центров и в других регионах Украины. По словам Фролова, Центры кибербезопасности открыты к сотрудничеству как с государственными учреждениями и предприятиями, так и частными.
Cмотрите фотогалерею: В Днепре появился первый региональный центр кибербезопасности СБУ
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