Подразделение было создано в рамках сотрудничества с НАТО. В дальнейшем подобные центры появятся также и в других регионах Украины.

В Днепре создали первый региональный центр обеспечения кибербезопасности СБУ. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает пресс-центр ведомства.

Отмечается, что основными задачами центра будет реагирование на киберинциденты и кибератаки, целями которых являются государственные электронные информационные ресурсы и объекты критической инфраструктуры Днепропетровской области.

Заместитель председателя СБУ Олег Фролов подчеркнул, что создание регионального центра является следующим шагом в развитии национальной системы кибербезопасности Украины в рамках второго этапа Сделки О реализации Трастового фонда Украина-НАТО по вопросам кибербезопасности.

"Для реагирования на кибернетические атаки региональным центром, созданным на базе Управления СБУ в Днепропетровской области, будет использоваться платформа MISP-UA, которая обеспечит обмен технологической информацией о реализованных и потенциальных киберугрозах в режиме реального времени", - отметили в пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ передал современное оборудование в региональный орган.

В ведомстве отметили, что в дальнейшем планируется создание таких центров и в других регионах Украины. По словам Фролова, Центры кибербезопасности открыты к сотрудничеству как с государственными учреждениями и предприятиями, так и частными.

Cмотрите фотогалерею: В Днепре появился первый региональный центр кибербезопасности СБУ

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