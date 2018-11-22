Украина инициировала разведения сил на Донбассе

В Станице Луганской 26 ноября, по словам Ирины Геращенко, будет отведена военная техника при условии сохранения режима тишины.

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в ходе заседания в Минске инициировала разведения сил в Станице Луганской 26 ноября 2018 года. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщила участница переговоров Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

Однако, она отметила, что разведение сил возможно при условии соблюдения режима тишины.

"Украина инициировала разведения военной техники по Станице Луганской на 26 ноября, в случае выполнения предпосылок безопасности и соблюдения режима тишины", - написала Геращенко.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 11 обстрелов, ранен один боец ВСУ.

Накануне президент Порошенко сообщил, что на Донбассе с начала боевых действий погибли 487 десантников.

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