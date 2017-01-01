В ДТП под Винницей погибла велосипедистка
В Винницкой области в четверг, 22 ноября, автомобиль Dodge с польской регистрацией сбил пенсионерку, которая ехала на велосипеде, сообщает Vinbazar.
В результате полученных травм велосипедистка погибла на месте происшествия.
Отмечается, что ДТП произошло около 14:30 возле села Корделивка Калиновского района. От столкновения у легковушки повредился бампер и лобовое стекло.
Причины трагедии устанавливает полиция.
Cмотрите фотогалерею: В ДТП под Винницей погибла велосипедистка
Несколькими неделями ранее под Львовом в аварии погибли велосипедист и мотоциклист.
Ранее в Ивано-Франковской области автомобиль начальника полиции насмерть сбилвелосипедиста.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet