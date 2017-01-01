В ДТП под Винницей погибла велосипедистка

Пенсионерка на велосипеде погибла на месте, у "евробляхи" повредился бампер и лобовое стекло.

В Винницкой области в четверг, 22 ноября, автомобиль Dodge с польской регистрацией сбил пенсионерку, которая ехала на велосипеде, сообщает Vinbazar.

В результате полученных травм велосипедистка погибла на месте происшествия.

Отмечается, что ДТП произошло около 14:30 возле села Корделивка Калиновского района. От столкновения у легковушки повредился бампер и лобовое стекло.

Причины трагедии устанавливает полиция.

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Несколькими неделями ранее под Львовом в аварии погибли велосипедист и мотоциклист.

Ранее в Ивано-Франковской области автомобиль начальника полиции насмерть сбилвелосипедиста.

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