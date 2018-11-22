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В зоне ООС прошли учения реактивной артиллерийской батареи

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В районе операции Объединенных сил на Донбассе состоялись плановые тактические учения реактивной артиллерийской батареи.
Тактические учения реактивной артиллерийской батареи ВСУ на Донбассе
Тактические учения реактивной артиллерийской батареи ВСУ на Донбассе
facebook.com/pressjfo.news

На одном из военных полигонов, расположенных на южном направлении района операции Объединенных сил на Донбассе, состоялись плановые тактические учения реактивной артиллерийской батареи. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что в ходе учений военные продемонстрировали умение с поражения нескольких волн морского десанта, минирования морского участка и применения аэрозольной маскировки без боевой стрельбы.

"Наша цель - достичь слаженности между подразделениями аэрозольной маскировки, подразделением минирования акватории моря, батареей боевого прикрытия и группой беспилотных летательных аппаратов", - пояснил начальник группы применения ракетных войск и артиллерии оперативно-тактической группировки Восток.

Известно, что в ходе учений подразделения противовоздушной обороны ООС также продемонстрировали готовность к отражению вражеских действий с воздуха.

Ранее командование ООС провело проверку готовности противотанкового резерва одного из оперативных тактических группировок.

Также сообщалось, что авиация Объединенных сил на Донбассе в ходе учений отработала удары по наземным объектам.

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Теги: фото, учения, донбасс, военные, ВСУ, ситуация на востоке Украины, Артиллерия, Военные учения, Операция объединенных сил
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
GALE    22.11.2018, 21:35
Оценка:  0
GALE
И во что обошлось сие мероприятие?
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