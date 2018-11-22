В зоне ООС прошли учения реактивной артиллерийской батареи

В районе операции Объединенных сил на Донбассе состоялись плановые тактические учения реактивной артиллерийской батареи.

На одном из военных полигонов, расположенных на южном направлении района операции Объединенных сил на Донбассе, состоялись плановые тактические учения реактивной артиллерийской батареи. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что в ходе учений военные продемонстрировали умение с поражения нескольких волн морского десанта, минирования морского участка и применения аэрозольной маскировки без боевой стрельбы.

"Наша цель - достичь слаженности между подразделениями аэрозольной маскировки, подразделением минирования акватории моря, батареей боевого прикрытия и группой беспилотных летательных аппаратов", - пояснил начальник группы применения ракетных войск и артиллерии оперативно-тактической группировки Восток.

Известно, что в ходе учений подразделения противовоздушной обороны ООС также продемонстрировали готовность к отражению вражеских действий с воздуха.

Ранее командование ООС провело проверку готовности противотанкового резерва одного из оперативных тактических группировок.

Также сообщалось, что авиация Объединенных сил на Донбассе в ходе учений отработала удары по наземным объектам.

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