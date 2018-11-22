Уровень жизни украинцев восстанавливается слишком медленно - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко признал, что уровень жизни украинцев восстанавливается слишком медленными темпами.

Уровень жизни граждан Украины восстанавливается слишком медленно. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе выступления в Верховной Раде в четверг, 22 ноября, сообщает УНН.

"Страна пережила глубокий экономический кризис. А уровень жизни восстанавливается, к сожалению, слишком медленно. И некоторые неизбежные реформы оказались слишком болезненными, но их нельзя было не начинать. Ибо последствия отсутствия этих реформ были бы гораздо тяжелее", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Верховная Рада в четверг начала рассмотрение законопроекта об изменениях в Конституцию относительно закрепления членства в ЕС и НАТО.

В свою очередь Конституционный суд Украины 22 ноября признал, что законопроект о внесении изменений в Конституцию по стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО отвечает требованиям Основного Закона.

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