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Уровень жизни украинцев восстанавливается слишком медленно - Порошенко

Комментариев: 1
Президент Украины Петр Порошенко признал, что уровень жизни украинцев восстанавливается слишком медленными темпами.
Петр Порошенко констатировал низкий уровень жизни украинцев
Петр Порошенко констатировал низкий уровень жизни украинцев
president.gov.ua

Уровень жизни граждан Украины восстанавливается слишком медленно. Об этом заявил президент Петр Порошенко в ходе выступления в Верховной Раде в четверг, 22 ноября, сообщает УНН.

"Страна пережила глубокий экономический кризис. А уровень жизни восстанавливается, к сожалению, слишком медленно. И некоторые неизбежные реформы оказались слишком болезненными, но их нельзя было не начинать. Ибо последствия отсутствия этих реформ были бы гораздо тяжелее", - подчеркнул глава государства.

Напомним, Верховная Рада в четверг начала рассмотрение законопроекта об изменениях в Конституцию относительно закрепления членства в ЕС и НАТО.

В свою очередь Конституционный суд Украины 22 ноября признал, что законопроект о внесении изменений в Конституцию по стратегическому курсу государства на приобретение полноправного членства в Евросоюзе и НАТО отвечает требованиям Основного Закона.

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Теги: президент, украинцы, Порошенко, уровень жизни, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
GALE    22.11.2018, 21:33
Оценка:  0
GALE
Восстанавливается? С дуба рухнул петюня? Летим в пропасть.
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