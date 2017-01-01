Бюджет-2019: Рада продлила перерыв еще на два часа

Перерыв в работе Верховной Рады, на заседании которой ожидается принятие госбюджета на 2019 год, продлили до 23:30 четверга.

В заседании Верховной Рады, на котором должны рассмотреть проект Госбюджета Украины на 2019 год объявили еще один перерыв. На этот раз до 23:30, сообщает в четверг, 22 ноября, УНН.

"Продолжаются консультации, поэтому объявляется перерыв до 23:30", - объявила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в зале заседаний.

В 19:30 спикер парламента Андрей Парубий объявил перерыв в заседании ВР до 21:30.

Ранее Верховная Рада на заседании в четверг, 22 ноября, с двух попыток не смогла принять законопроект с изменениями в Бюджетный кодекс №9284 из бюджетного пакета и перенесла его рассмотрение на вечернее заседание.

Вскоре Рада приняла 243 голосами во втором чтении и в целом законопроект №9084 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Кроме того, парламент продлил сегодняшнее заседание до завершения рассмотрения Госбюджета-2019. За соответствующее решение проголосовали 226 народных депутатов.

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