Днем на Донбассе почти не стреляли

В ходе боевых действий на Донбассе ни один украинский военнослужащий в районе операции Объединенных сил не пострадал.

С начала суток на Донбассе зафиксировано два обстрела facebook.com/theministryofdefence.ua

В течение текущих суток, 22 ноября, по состоянию на 18:00 четверга сепаратисты два раза нарушили режим прекращения огня в районе операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что подразделения сепаратистов вели прицельный огонь из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе хутора Вольный.

В то же время противотанковые управляемые ракеты и стрелковое оружие было применено по украинским оборонным укреплениям неподалеку Луганского.

"В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил не пострадал - в случае угрозы жизни и здоровью личного состава командиры принимали решение на открытие огня в ответ", - доложили в штабе ООС.

Ранее на Донбассе в зоне боевых действий погиб военный из Ивано-Франковска - начальник разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона Виталий Кузнецов.

Также сообщалось, на одном из военных полигонов, расположенных на южном направлении района операции Объединенных сил на Донбассе, состоялись плановые тактические учения реактивной артиллерийской батареи.

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