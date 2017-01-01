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Порошенко уволил главу Луганской ОГА

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Глава государства уволил с должности руководителя Луганской военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза.
Юрий Гарбуз уволен
Юрий Гарбуз уволен
uk.wikipedia.org

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности главу Луганской военно-гражданской администрации Юрия Гарбуза. Соответствующий указ он подписал в четверг, 22 ноября, сообщает пресс-служба главы государства.

"Уволить Гарбуза Юрия Григорьевича с должности председателя Луганской областной государственной администрации, согласно поданному им заявлению", - говорится в тексте документа.

Известно, что Юрий Гарбуз занимал должность председателя Луганской ВГА с 29 апреля 2016 года. На этом посту он сменил нынешнего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туку.

Ранее президент Петр Порошенко представил нового главу Черкасской облгосадминистрации Александра Вельбовца.

Напомним, 24 октября Кабмин согласовал увольнение председателей Киевской, Луганской, Черновицкой и Черкасской областных государственных администраций.

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Теги: президент, Губернатор, Порошенко, указ, увольнение, Луганская область, должность, Петр Порошенко, указ президента, гарбуз
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Источник: korrespondent.net

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