Стало известно, сколько миллиардов заложено в бюджет-2019 на выборы
На выборы народных депутатов и президента Украины в проект бюджета на 2019 год заложено 4,3 миллиарда гривен.
Проект Государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает выделение на организацию предстоящих президентских и парламентских выборов 4,3 млрд гривен. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает пресс-служба Министерства финансов в Twitter.
"На выборы народных депутатов и президента Украины в бюджете на 2019 год заложено 4,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.
Ранее стало известно, сколько украинцев готовы прийти на президентские выборы.
Также сообщалось, что 31 политик заявил о намерении принять участие в выборах президента-2019.
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