Стало известно, сколько миллиардов заложено в бюджет-2019 на выборы

На выборы народных депутатов и президента Украины в проект бюджета на 2019 год заложено 4,3 миллиарда гривен.

Предстоящие президентские и парламентские выборы обойдутся украинцам у 4,3 млрд грн Getty Images

Проект Государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает выделение на организацию предстоящих президентских и парламентских выборов 4,3 млрд гривен. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает пресс-служба Министерства финансов в Twitter.

"На выборы народных депутатов и президента Украины в бюджете на 2019 год заложено 4,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, сколько украинцев готовы прийти на президентские выборы.

Также сообщалось, что 31 политик заявил о намерении принять участие в выборах президента-2019.

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