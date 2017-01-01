Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Стало известно, сколько миллиардов заложено в бюджет-2019 на выборы

Комментариев: 0
На выборы народных депутатов и президента Украины в проект бюджета на 2019 год заложено 4,3 миллиарда гривен.
Предстоящие президентские и парламентские выборы обойдутся украинцам у 4,3 млрд грн
Предстоящие президентские и парламентские выборы обойдутся украинцам у 4,3 млрд грн
Getty Images

Проект Государственного бюджета Украины на 2019 год предусматривает выделение на организацию предстоящих президентских и парламентских выборов 4,3 млрд гривен. Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает пресс-служба Министерства финансов в Twitter.

"На выборы народных депутатов и президента Украины в бюджете на 2019 год заложено 4,3 млрд гривен", - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, сколько украинцев готовы прийти на президентские выборы.

Также сообщалось, что 31 политик заявил о намерении принять участие в выборах президента-2019.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: бюджет, Выборы Президента Украины 2019 новости, Выборы, Минфин, финансы, бюджет Украины, Парламентские выборы, Госбюджет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь