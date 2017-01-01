Принятие госбюджета в Раде затягивается

Заседание отложили до часа ночи 23 ноября из-за работы над поправками налогового комитета.

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко объявила очередной перерыв в заседании Рады rada.gov.ua

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко объявила о продлении перерыва в заседании парламента до часу ночи 23 ноября, сообщает РБК-Украина.

"Я объявляю перерыв до часа ночи. Уважаемые коллеги, продолжается работа над поправками налогового комитета. Депутаты работают. Через полтора часа мы встретимся в сессионном зале, пройдем по поправкам. По регламенту", - отметила Геращенко.

Отметим, заседание Верховной Рады должно было начаться в 23.30.

Напомним, днем 22 ноября парламентарии не смогли принять законопроект №9284 с изменениями в Бюджетный кодекс и перенесли его рассмотрение на вечернее заседание.

Позже депутаты во втором чтении проголосовали за первый законопроект из пакета бюджета-2019 №9084 О внесении изменений в Бюджетный кодекс.

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