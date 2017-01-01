Министерство по делам ветеранов начнет работу летом 2019 года
По процедурным правилам процесс образования нового ведомства долгий, отметила назначенная глава министерства.
Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что в полном объеме министерство заработает в июне 2019 года. Об этом она сообщила в четверг, 22 ноября, в интервью телеканалу Прямый.
"Процесс образования министерства, к сожалению, долгий по нашим процедурным правилам, и соответственно в полном объеме министерство сможет начать работу только с июня", -заявила Фриз.
По ее словам, предстоит длительная процедура назначения государственного секретаря, утверждения и формирования штатной структуры министерства.
Министр добавила, что несмотря на все эти бюрократические преграды будет продолжена проектная работа и уже есть поддержка международными донорами отдельных проектов.
"Мы будем запускать процесс образования Единого государственного реестра ветеранов. Мы будем формировать онлайн-кабинет для ветеранов", - рассказала о планах Фриз.
Как сообщал Корреспондент.net, 22 ноября Верховная Рада назначила Фриз министром по делам ветеранов. Ее кандидатуру поддержали 270 народных депутатов.
Напомним,в феврале 2018 года парламент принял обращение к Кабмину с предложением создать Министерство по делам ветеранов.
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