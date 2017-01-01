Министерство по делам ветеранов начнет работу летом 2019 года

По процедурным правилам процесс образования нового ведомства долгий, отметила назначенная глава министерства.

Министр по делам ветеранов Ирина Фриз заявила, что в полном объеме министерство заработает в июне 2019 года. Об этом она сообщила в четверг, 22 ноября, в интервью телеканалу Прямый

"Процесс образования министерства, к сожалению, долгий по нашим процедурным правилам, и соответственно в полном объеме министерство сможет начать работу только с июня", -заявила Фриз.

По ее словам, предстоит длительная процедура назначения государственного секретаря, утверждения и формирования штатной структуры министерства.

Министр добавила, что несмотря на все эти бюрократические преграды будет продолжена проектная работа и уже есть поддержка международными донорами отдельных проектов.

"Мы будем запускать процесс образования Единого государственного реестра ветеранов. Мы будем формировать онлайн-кабинет для ветеранов", - рассказала о планах Фриз.

Корреспондент.net , 22 ноября Верховная Рада Как сообщал, 22 ноября Верховная Рада назначила Фриз министром по делам ветеранов. Ее кандидатуру поддержали 270 народных депутатов.

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