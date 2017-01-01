МИД Венгрии: Выдача паспортов украинцам законна

Петер Сийярто не понимает, почему выдача венгерских паспортов на Закарпатье вызвала скандал.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью DW, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинским законам.

"На Закарпатье живут венгры, которые, согласно венгерскому законодательству, имеют право на двойное гражданство... Если вы посмотрите на украинские законы, то нигде не сказано, что иметь паспорт другой страны - это преступление или это запрещено", - отметил Сийярто.

На вопрос о том, выдавали ли венгерские паспорта украинским чиновникам, Сийярто ответил, что не знает об этом.

"Честно говоря, я не знаю. <...> В Венгрии для получения второго гражданства неважно есть человек чиновником или нет", - указал глава венгерского МИД.

Напомним, конфликт между Будапештом и Киевом разгорелся после принятия закона Украины Об образовании, который определяет украинский язык основным в образовательном процессе.

В сентябре ситуация обострилась после того, как в СМИ появилось видео, на котором граждане Украины в венгерском консульстве в Берегово получают венгерские паспорта . При этом в обмен на присягу верности Венгрии их призывают скрывать этот факт от украинских властей.

Реакцией Киева на инцидент стало объявление венгерского консула персоной нон-грата. Позже аналогичное решение о высылке украинского консула принял Будапешт.

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