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Депутаты внесли изменения в Налоговый кодекс

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Законопроект в рамках бюджетного процесса после многих провальных рейтинговых голосований поддержали 226 парламентариев.
Рада внесла изменения в Налоговый кодекс
Рада внесла изменения в Налоговый кодекс
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Верховная рада ночью 23 ноября одобрила во втором чтении законопроект №9260 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов, сообщает РБК-Украина.

Закон, в частности, с 1 июля 2019 года увеличивает на 9% ставки акцизного налога на табачные изделия. При этом устанавливается нулевая ставка акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения.

С 1 января 2019 года повышается ставка экологического налога за выбросы двуокиси углерода стационарными источниками.
 
Также установлено, что с 1 января 2019 до 31 декабря 2019 года (включительно) к ставке рентной платы за пользование недрами для добычи железной руды применяется коэффициент, равный 1,1.
 
На 50% увеличиваются ставки рентной платы за специальное использование лесных ресурсов.
 
Кроме того, в проекте закона предлагается повысить контроль за оборотом горючего. 
 
 
Закон снижает порог безналоговых пересылок для физических лиц со 150 до 100 евро. Норму планируют применять в полной мере после переходного периода, который продлится с 1 января до 30 июня 2019 года.
 
Также предусмотрено признать налоговыми агентами операторов почтовой связи, экспресс-перевозчиков, которые будут осуществлять начисление и уплату налоговых обязательств по НДС в бюджет.
 
Отмечается, что правку о налогообложении ввоза электромобилей Рада включила в Налоговый кодекс после более десятка провальных голосований. Она предусматривает, что до 2022 года освобождаются от обложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины транспортных средств, оснащенных исключительно электрическими двигателями.

Напомним, законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины Рада приняла за основу в первом чтении 8 ноября. После ряда неудачных голосований документ поддержали 233 депутата.

Напомним, днем 22 ноября парламентарии не смогли принять законопроект №9284 с изменениями в Бюджетный кодекс и перенесли его рассмотрение на вечернее заседание, которое продолжилось до утра 23 ноября.

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Теги: бюджет, налоги, фото, Верховная Рада, Новый Налоговый кодекс Украины, бюджет Украины, акциз, Госбюджет
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Источник: korrespondent.net

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