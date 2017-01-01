Депутаты внесли изменения в Налоговый кодекс
Верховная рада ночью 23 ноября одобрила во втором чтении законопроект №9260 О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов, сообщает РБК-Украина.
Закон, в частности, с 1 июля 2019 года увеличивает на 9% ставки акцизного налога на табачные изделия. При этом устанавливается нулевая ставка акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения.
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Напомним, законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины Рада приняла за основу в первом чтении 8 ноября. После ряда неудачных голосований документ поддержали 233 депутата.
Напомним, днем 22 ноября парламентарии не смогли принять законопроект №9284 с изменениями в Бюджетный кодекс и перенесли его рассмотрение на вечернее заседание, которое продолжилось до утра 23 ноября.
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