Верховная Рада приняла госбюджет-2019
Законопроект №9000 во втором чтении поддержали 240 народных депутатов.
Документ предусматривает доходы госбюджета на 2019 год в сумме 1,026 триллиона гривен, в том числе доходы общего фонда - 928,5 миллиарда гривен и доходы специального фонда - 97,6 миллиарда гривен.
Расходы госбюджета на 2019 год установлены в сумме 1,112 триллиона гривен, в том числе расходы общего фонда - 1,005 триллиона гривен и расходы специального фонда - 106,3 миллиарда гривен.
По сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 миллиарда гривен. При этом дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 миллиарда гривен.
На оборону и безопасность в 2019 году заложено почти 212 миллиардов гривен. Из них почти 112 миллиардов гривен будут направлены на зарплаты военнослужащих и полицейских, 30,2 миллиарда гривен - на развитие вооружения и военной техники, 1,8 миллиарда гривен - на жилье для военных.
На выплаты пенсий в следующем году предусмотрено 167,5 миллиарда гривен, на субсидии в денежной форме - 20 миллиардов гривен, на систему здравоохранения - 95,7 миллиарда гривен, на образование - почти 127 миллиардов гривен.
В бюджет также заложены 55 миллиардов гривен на развитие дорожной инфраструктуры.
Напомним, 18 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала проект госбюджета на 2019 год.
Отметим, 23 ноября в рамках бюджетного процесса Рада во втором чтении одобрила изменения в Налоговый кодекс Украины.
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