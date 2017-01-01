Верховная Рада приняла госбюджет-2019

Народные депутаты во втором чтении проголосовали за законопроект о государственном бюджете на следующий год.

Нардепы 240 голосами поддержали бюджет на 2019 год facebook.com/strumkovskij

Верховная Рада утром 23 ноября приняла государственный бюджет Украины на 2019 год. Верховная Рада утром 23 ноября приняла государственный бюджет Украины на 2019 год.

Законопроект №9000 во втором чтении поддержали 240 народных депутатов.

Документ предусматривает доходы госбюджета на 2019 год в сумме 1,026 триллиона гривен, в том числе доходы общего фонда - 928,5 миллиарда гривен и доходы специального фонда - 97,6 миллиарда гривен.

Расходы госбюджета на 2019 год установлены в сумме 1,112 триллиона гривен, в том числе расходы общего фонда - 1,005 триллиона гривен и расходы специального фонда - 106,3 миллиарда гривен.

По сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 миллиарда гривен. При этом дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 миллиарда гривен.

На оборону и безопасность в 2019 году заложено почти 212 миллиардов гривен. Из них почти 112 миллиардов гривен будут направлены на зарплаты военнослужащих и полицейских, 30,2 миллиарда гривен - на развитие вооружения и военной техники, 1,8 миллиарда гривен - на жилье для военных.

На выплаты пенсий в следующем году предусмотрено 167,5 миллиарда гривен, на субсидии в денежной форме - 20 миллиардов гривен, на систему здравоохранения - 95,7 миллиарда гривен, на образование - почти 127 миллиардов гривен.

В бюджет также заложены 55 миллиардов гривен на развитие дорожной инфраструктуры.

Напомним, 18 октября Верховная Рада в первом чтении поддержала проект госбюджета на 2019 год.

Отметим, 23 ноября в рамках бюджетного процесса Рада во втором чтении одобрила изменения в Налоговый кодекс Украины.

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