Во время проведения обысков оперативники обнаружили похищенные машины – Mazda СХ5, Tоyota Camry и Lexus.

В Харьковской области сотрудники полиции раскрыли преступную группу, которая занималась похищениях элитных иномарок. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции вечером в четверг, 22 нобря.

Отмечается, что разработка этой группы продолжалась на протяжении полугода, за это время правоохранители задокументировали противоправные действия злоумышленников. В состав группы входило пять человек в возрасте от 30 до 41 года, двое из которых являются гражданами России.

"Злоумышленники в своей преступной деятельности использовали устройства для принудительного отпирания замков дверей транспортных средств, алгоритмические "кодграбберы" разного типа сигнализации и выносные блоки диагностирования электронной системы, что давало возможность полностью контролировать и управлять автомобилями", - говорится в сообщении.

Преступники знали о методах поисковых работ правоохранителей, поэтому соблюдали тщательную конспирацию.

"Они использовали альтернативные виды телефонной связи, мобильные терминалы с клонированными IMEI, постоянно меняя абонентские номера", – отметили в полиции.

Полицейскими уже установлены места сокрытия ранее похищенных транспортных средств. Во время проведения санкционированных обысков оперативники обнаружили и изъяли похищенные машины – Mazda СХ5, Tоyota Camry и Lexus.

Продолжаются следственные действия. Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленникам.

Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области задержали угонщиков элитных автомобилей

Ранее правоохранители задержали банду, которая с требованием выкупа угнала десть автомобилей в Киеве и области. Высокий уровень технического оснащения, которое использовали злоумышленники, позволял им совершать угон за 40 секунд.

Также сообщалось, что в городе Конотоп 19-летний парень угнал автомобиль, а преступление снял на видео и опубликовал в Интернете. После этого его задержала полиция.

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