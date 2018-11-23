Итоги 22 ноября: Бюджет-2019, странный инцидент в небе над Кремлем

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Верховная Рада до утра 23 ноября работала над принятием бюджета facebook.com/strumkovskij

Рада принимала государственный бюджет на следующий год; москвичи засняли странный инцидент в небе над Кремлем: News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Верховная Рада голосовала за госбюджет-2019

Днем 22 ноября парламентарии не смогли принять законопроект №9084 с изменениями в Бюджетный кодекс. Позже 243 голосами Рада одобрила документ и продлила заседание до завершения рассмотрения госбюджета-2019.

После нескольких перерывов, депутаты собрались в зале парламента в час ночи 23 ноября и к пяти утра после многих провальных рейтинговых голосований поддержали изменения в Налоговый кодекс, предусмотренные в рамках бюджетного процесса.

Еще через час Рада приняла бюджет страны на следующий год. Его поддержали 240 парламентариев.

Украина инициировала разведение сил на Донбассе

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе в ходе заседания в Минске инициировала разведения сил в Станице Луганской 26 ноября 2018 года.

Как сообщила участница переговоров Ирина Геращенко, разведение сил возможно при условии соблюдения режима тишины.

Рада назначила двух министров

Депутаты 270 голосами поддержали кандидатуру Ирины Фриз на должность министра по делам ветеранов.

Также парламент 242 голосами назначил Оксану Маркарову министром финансов. До этого она была исполняющей обязанности главы Минфина.

Депутаты поддержали курс Украины на членство в ЕС и НАТО

Верховная Рада в первом чтении одобрила президентский законопроект № 9037 О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО).

Ранее в этот же день Конституционный Суд признал законным закрепление в Основном законе курса на членство в Евросоюзе и НАТО.

Порошенко назначил представителя Украины в Минске

Президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске по урегулировании ситуации на Донбассе.

В России отреагировали на это назначение.

Из Кремля взлетели два вертолета: Один тащил трех людей в подвешенной к нему сетке

В Москве из взлетной площадки у Кремля взлетели два вертолета Ми-8, один из которых тащил трос с прикрепленными к нему силуэтами схожими на людей. Соответствующие фото и видео публикуют в соцсетях москвичи.

В Херсоне люди подняли пассажирский “бунт“



В Херсоне жители провели очередную акцию протеста против действий перевозчиков. Активисты пришли в мэрию и требовали отмены повышения стоимости проезда в транспорте до 6 гривен.

