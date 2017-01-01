Мочился на одноклассника: Во Львове 7-летний мальчик терроризирует учеников

Напуганные дети отказываются ходить в школу.

Во Львове из-за агрессивного и неадекватного поведения одного из учеников 1В класса львовского лицея имени Пулюя (бывшая СОШ №83) родители учеников уже второй день не пускают своих детей на учебу.

Об этом сообщает Zaxid.net

Заместитель директора по воспитательной работе лицея имени Пулюя Елена Мартынюк прокомментировала ситуацию.

В четверг, 22 ноября, в школе отсутствовала большая часть 1В класса. Родители первоклашек требуют отчислить из школы одноклассника их детей.

Читай также: Клиническая смерть и кома: В Киевской школе девочку ударило током

“На прошлой неделе ученик, против которого бунтуют, проявлял агрессию к одноклассникам. Такая ситуация случается не впервые. Последние несколько месяцев с школьником работает наш школьный психолог, однако поведение ученика 1В не улучшается. Поэтому у родителей не выдержали нервы“, - подтвердила Елена Мартынюк.

Семилетний мальчик держит в страхе весь класс - бьет одноклассников, нецензурно выражается к учительнице и даже мочился на других детей, уточняет ЧБ инфо. Эту информацию подтвердила мать первоклассницы 1В класса Татьяна Косей.

“Одноклассник моей дочери постоянно срывает уроки, пренебрежительно общается с учительницей, бегает за детьми с ножницами, душит себя руками, падает на пол и устраивает истерики. Он также похищает у детей вещи, а на этой неделе он помочился на мальчика в туалете. Этот ребенок ведет себя так с начала учебного года. Сначала руководство школы реагировало на нашу просьбу вмешаться в ситуацию. Однако теперь никому нет дела до него и до наших детей, систематически страдают от агрессивного школьника. Мама этого парня на любые замечания на неприемлемое поведение ее сына реагирует также агрессивно“, - сообщила Татьяна Косей.

Замдиректора по воспитательной работе подчеркнула, что позиция администрации школы заключается не в том, чтобы не отчислить ребенка, а помочь ему. После того, как почти весь 1В не явился на уроки, руководство школы сообщило о поведении первоклассника в полицию, в отдел образования Галицкого и Франковского районов и в службу по делам детей. Представители ведомств должны проверить условия, в которых проживает ребенок.

Читай также: В Киеве школьники избили одноклассника, сломали позвоночник

“Мы сообщили родителям, которые бунтуют, что не можем изолировать ребенка. Пытаемся сейчас выяснить причины агрессивного поведения первоклассника. Родители мальчика разведены, мать проживает с другим мужчиной. Сейчас мама мальчика отказалась идти на контакт с родителями класса, однако общается со школьным психологом. Утром я разговаривала с родителями класса и подчеркнула, что первоклассник сейчас, во время уроков, и в перерывах находится под постоянным наблюдением психолога и учителей, поэтому у них нет больше причин оставлять детей дома“, - говорит Мартынюк.

Однако мать школьницы 1В класса лицея сообщила, что родители пока не собираются пускать детей в школу.

“Этот вопрос должна решить дирекция школы. Если психологу и учителям трудно повлиять на ситуацию, то, возможно, стоит принять другие, более радикальные, мероприятий. Позиция родителей учеников 1В однозначная: наши дети не придут в школу, пока в этом классе учится их агрессивный одноклассник“, - отметила Татьяна Косей.

Как сообщалось в ноябре 2017, в Киеве ученик второго класса терроризировал всю школу.