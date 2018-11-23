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Порошенко недавно несколько раз встречался с Медведчуком - СМИ

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Журналисты утверждают, что Медведчук регулярно бывает на Банковой у Порошенко и ездил к нему домой в Козин.
По информации журналистов, президент, в частности, обсуждает с Медведчуком обмен пленными
По информации журналистов, президент, в частности, обсуждает с Медведчуком обмен пленными
radiosvoboda.org

Президент Украины Петр Порошенко за последнее время несколько раз встречался с Виктором Медведчуком, главой политсовета партии За жизнь и кумом президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом сообщается в программе Схемы: коррупция в деталях.

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Журналисты сообщили, что на протяжении последних четырех месяцев они зафиксировали целый ряд встреч главы государства с Медведчуком. Причем один раз Медведчук приезжал к Порошенко домой в Козин, это было накануне введения РФ санкций против украинских граждан и компаний.

В пресс-службе президента Украины прокомментировали факт встреч с Медведчуком.

“Президент провел несколько встреч с Медведчуком, на которых выразил недовольство из-за затягивания процесса освобождения украинских политзаключенных Кремля, которых незаконно удерживают в России и на оккупированных ею территориях, и исключительно для сдвига с мертвой точки по этому вопросу“, - отметили в АП.

У Порошенко опровергли возможность наличия совместных с Медведчуком бизнес-интересов, а также подчеркнули, что президент “открыто называет Россию - страной-агрессором и не разделяет идеи и политические высказывания Виктора Медведчука“.

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“Президент Петр Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнеса со спецпредставителем СБУ по освобождению заложников в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Виктором Медведчуком“, - отметили в пресс-службе президента.

Напомним, что Медведчук входит в гуманитарную подгруппу на переговорах в Минске и занимается обменом пленных. 

Как сообщалось 27 декабря, состоялся самый масштабный обмен украинских заложников на Донбассе - на украинскую территорию вернулись 74 заложника.

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Теги: Порошенко, Медведчук, Схенмы, Россия, Кремль
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Комментариев (1)
cjkbnth    23.11.2018, 09:26
Оценка:  0
cjkbnth
Какие могут быть бизнес интересы у хозяина и шестерки, только не подумайте что хозяин тя.
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