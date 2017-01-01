Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Военные из РСЗО Ураган условно обстреляли десантные корабли противника на Азовском море

Комментариев: 0
Обучение стало ярким доказательством того, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море.
Тактические учения реактивной артиллерийской батареи ВСУ на Донбассе
Тактические учения реактивной артиллерийской батареи ВСУ на Донбассе
facebook.com/pressjfo.news

Украинские военнослужащие во время учений на побережье Азовского моря отработали условный обстрел десантных кораблей противника на подходах к берегу из Реактивных системах залпового огня (РСЗО) Ураган.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Читай также: ВСУ показали тренировку противотанкового резерва на Донбассе

“Если вражеский десант попытается высадиться на берегу Азовского моря, он гарантированно получит “по зубам“. Подразделения оперативно-тактической группировки Восток Объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли, и защищать морское побережье“, - говорится в сообщении.

Во время тренировок военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним. В это же время реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО Ураган условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу.

Стоит отметить, что во время учения военные подразделения активно использовали аэрозольное маскировки.

Как сообщалось 15 ноября, журналист показал видео из Донбасса с “поющим“ псом в рядах ВСУ.

Поделись:
Теги: Азовское море, ВСУ, учения
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь