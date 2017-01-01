Военные из РСЗО Ураган условно обстреляли десантные корабли противника на Азовском море

Обучение стало ярким доказательством того, что подразделения Объединенных сил готовы не только быстро отреагировать на попытки противника высадить десант, но и сбросить врага обратно в море.

Украинские военнослужащие во время учений на побережье Азовского моря отработали условный обстрел десантных кораблей противника на подходах к берегу из Реактивных системах залпового огня (РСЗО) Ураган.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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“Если вражеский десант попытается высадиться на берегу Азовского моря, он гарантированно получит “по зубам“. Подразделения оперативно-тактической группировки Восток Объединенных сил во время напряженных учений продемонстрировали, как уничтожать вражеские десантные корабли, и защищать морское побережье“, - говорится в сообщении.

Во время тренировок военные инженеры оперативно провели минирование десантно-опасных участков берега и морские подходы к ним. В это же время реактивно-артиллерийский дивизион РСЗО Ураган условно обстрелял десантные корабли противника на подходах к берегу.

Стоит отметить, что во время учения военные подразделения активно использовали аэрозольное маскировки.

Как сообщалось 15 ноября, журналист показал видео из Донбасса с “поющим“ псом в рядах ВСУ.