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Порошенко подписал законы о "евробляхах" и призвал остановить протесты

Комментариев: 14
Глава государства отметил, что налоги от растаможки авто пойдут на "благое дело".
Президент призвал воздержаться от акций протеста
Президент призвал воздержаться от акций протеста
facebook.com/AESUkraine

Президент Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488 о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно легализации автомобилей на иностранной регистрации.

 Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

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“Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексации пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию. Это четко и недвусмысленно предусмотрено законом“, - написал Порошенко. 

Президент добавил, что эти законы - “непростой компромисс“ между Украиной и собственниками “евроблях“.

“Чтобы последние не имели никакого сомнения, что их деньги идут на благое дело, их решили в целевой способ направить на помощь пенсионерам. От Пенсионного фонда буду требовать регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто“, - говорится в сообщении.

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Он также призвал владельцев авто на еврономерах воспользоваться льготным порядком растаможки и воздержаться от акций протеста.

Напомним, ранее председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроекты №8487 и №8488 о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией. 

Сообщалось, что акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах продолжаются в более, чем 20 регионах Украины. Затруднено движение транспорта на въездах и выездах из крупных областных центров.

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Теги: Порошенко, законопроект, евробляхи, растаможка, авто
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Комментариев (15)
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Golds    23.11.2018, 11:12
Оценка:  0
Golds
порох хитрый человек,пенсионеров больше чем владельцев блях вдумайтесь ,за кого теперь проголосуют пенсионеры !
Мега_Джет    23.11.2018, 11:18
Оценка:  0
Мега_Джет
Как говорится, хитрость второе счастье. Но тут дело не в хитрости а в адекватности. Честно говоря, я даже думаю, что может еще раз проголосую за Петра Алексеевича, хотя чуть ли не впервые думал отказаться от голосования в это раз.
dinops    23.11.2018, 11:10
Оценка:  0
dinops
На благое дело))))))
NYKITA    23.11.2018, 10:56
Оценка:  0
NYKITA
Так просто евробляхи появиться не могли. Евросила также кинула простой народ - который повелся на дешевку. Уже было - доллар по пять и куча кредитов - И что народ платит по 28. Так будет и сейчас для любителей шары.
Мега_Джет    23.11.2018, 11:12
Оценка:  0
Мега_Джет
Уважаю Михалкова как режиссера и актера. Очень жаль, что он у Путина в лапах. Но вот как политик Михалков ноль. Ориентируйтесь на нас, мы еще ни разу никого не подвели, в отличие от путинской мрази, которая бесчеловечно эксплуатирует и унижает собственный народ. Задумайтесь над этим, это важно.
NYKITA    23.11.2018, 11:16
Оценка:  0
NYKITA
О чем это Вы поете?
Мега_Джет    23.11.2018, 11:21
Оценка:  0
Мега_Джет
Ну у вас на аватаре Михалков и никнейм Никита. Это говорит о многом. Я хотя и отношусь к милениалам, но качество уважаю, даже если это качество не моей эпохи или даже вражеское. При этом я люблю собирать качество, для себя, близких и своей страны. Переходите на нашу сторону.
donizete    23.11.2018, 10:50
Оценка:  0
donizete
Будет вето, будет вето. А тут нежданчик)
boing747ua    23.11.2018, 10:50
Оценка:  -1
boing747ua
я думаю это его фатальная ошибка
Мега_Джет    23.11.2018, 10:47
Оценка:  +1
Мега_Джет
Во-первых Украина получит некоторое количество доступных авто, а самые незащищенные пенсионеры получат от этого бонус и какую-то копеечку. Так это выглядит и я искренне рад, что все благополучно решилось. Но нужно внести дополнение к закону о Евроинтеграции.
Мега_Джет    23.11.2018, 10:49
Оценка:  -1
Мега_Джет
Как видется из последних событий, если НАТО изменит свой формат, то мы должны ориентриоваться на Европейскую безопасность. Таким образом Путин и его "коллеги" не получат каких либо возможностей нас одурачить.
Мега_Джет    23.11.2018, 10:52
Оценка:  0
Мега_Джет
Вопреки всему. Месье Макрон еще не делал пустых заявлений, даже в самых тяжелых аспектах, будь-то вопросы климата, торговли или безопасности. Так или иначе, мы должны быть готовы к любым трансформациям в любой временной перспективе.
dinops    23.11.2018, 11:14
Оценка:  0
dinops
Ха ха ха про Макрона вы меня насмешили...да такого популиста ещё не было тут, все что он говорит это просто слова, в результате рейтинг его идет к нулю и не факт что он досидит до конца мандата
flacon9havi    23.11.2018, 10:30
Оценка:  +1
flacon9havi
Євробляку на гілляку!
Операторська    23.11.2018, 10:17
Оценка:  +2
Операторська
ну накінець то! зараз забігають хитрож..і, які за останні копійки купили круті бляхи і ганяли їх по схемах!
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