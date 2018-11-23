Порошенко подписал законы о "евробляхах" и призвал остановить протесты

Глава государства отметил, что налоги от растаможки авто пойдут на "благое дело".

Президент Петр Порошенко подписал законы №8487 и №8488 о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы относительно легализации автомобилей на иностранной регистрации.

Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

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“Подписал законы №8487 и №8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Все средства от этого, от первой и до последней гривны, пойдут в Пенсионный фонд на покрытие его дефицита, на индексации пенсий, на выплаты в первую очередь тем, кто получает минимальную пенсию. Это четко и недвусмысленно предусмотрено законом“, - написал Порошенко.

Президент добавил, что эти законы - “непростой компромисс“ между Украиной и собственниками “евроблях“.

“Чтобы последние не имели никакого сомнения, что их деньги идут на благое дело, их решили в целевой способ направить на помощь пенсионерам. От Пенсионного фонда буду требовать регулярно отчитываться об объемах средств, полученных от легализации авто“, - говорится в сообщении.

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Он также призвал владельцев авто на еврономерах воспользоваться льготным порядком растаможки и воздержаться от акций протеста.

Напомним, ранее председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроекты №8487 и №8488 о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией.

Сообщалось, что акции протеста владельцев автомобилей на еврономерах продолжаются в более, чем 20 регионах Украины. Затруднено движение транспорта на въездах и выездах из крупных областных центров.