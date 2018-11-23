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В Днепре пьяный водитель устроил погоню

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Уровень алкоголя в крови водителя превышал допустимую норму. В салоне автомобиля также находились женщина и дети.
Пьяный водитель с тремя детьми в салоне устроил погоню
Пьяный водитель с тремя детьми в салоне устроил погоню
dp.informator.ua

В Днепре пьяный водитель устроил погоню. 

Об этом пишет Информатор.

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Отмечается, что во время патрулирования правоохранители увидели автомобиль Opel, который влетел в сугроб. Заметив, что патрульные обратили внимание на данный инцидент, водитель попытался скрыться.

Водитель на авто долго пытался оторваться от патрульных в частном секторе, в районе улицы Байкальской.

Полицейским удалось остановить водителя в районе улицы Кривоноса. В салоне Opel, помимо водителя, была женщина и дети.

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По словам патрульных, женщина - знакомая водителя. Она попросила его подвезти их домой.

Водитель прошел тест на драгере. Прибор показал 0,93 промилле алкоголя.

Ранее во Львове задержан священнослужитель, который сел за руль пьяным, а при задержании хамил полицейским.

Также, с Соломенском районе города Киева автомобиль Mazda CX-7 въехал в подземный пешеходный переход.

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Теги: алкоголь, видео, фото, Днепр, полиция, погоня
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Источник: korrespondent.net

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