В Днепре пьяный водитель устроил погоню
В Днепре пьяный водитель устроил погоню.
Об этом пишет Информатор.
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Отмечается, что во время патрулирования правоохранители увидели автомобиль Opel, который влетел в сугроб. Заметив, что патрульные обратили внимание на данный инцидент, водитель попытался скрыться.
Водитель на авто долго пытался оторваться от патрульных в частном секторе, в районе улицы Байкальской.
Полицейским удалось остановить водителя в районе улицы Кривоноса. В салоне Opel, помимо водителя, была женщина и дети.
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По словам патрульных, женщина - знакомая водителя. Она попросила его подвезти их домой.
Водитель прошел тест на драгере. Прибор показал 0,93 промилле алкоголя.
Ранее во Львове задержан священнослужитель, который сел за руль пьяным, а при задержании хамил полицейским.
Также, с Соломенском районе города Киева автомобиль Mazda CX-7 въехал в подземный пешеходный переход.