Новый год 2019: как правильно встретить год Желтой Земляной Свиньи

Новый 2019 год по восточному календарю наступит 5 февраля 2019 года. Год Свиньи (Кабана) станет 4717 годом и пройдет под знаком Желтой Земляной Свиньи.

Читай также: Сколько новогодних елок купили украинцы к празднику: Статистика Закончится “правление” Свиньи 24 января 2020 года. Свинья замыкает двенадцатилетний цикл китайского календаря. Это “смешанный” год, он отразит и подведет итог всему тому, что было в предыдущих 11 годах. Астрологи уверены, что в 2019 году наступит время “собирать камни” во всех сферах.

Korrespondent.net расскажет, как встретить год Свиньи, а именно: что надеть, что приготовить на праздничный стол, как украсить дом.

Свинья (Кабан) в Восточной астрологии

Год Желтой Земляной Свиньи / фото: 2019-god.com

Свинья или Кабан - тотеменое животное, а временной отрезок Свиньи с 21.00 до 23.00. На Востоке это время считается этапом заслуженного отдыха дома, в кругу семьи, да и сама Свинья - домашнее животное.

Читай также: Рождество в Польше: ТОП-5 популярных профессий для заробитчан В восточной культуре люди, родившиеся в год Свиньи, очень привязаны к дому и все их действия направлены на благо семьи, обеспечение комфорта, сытой и счастливой жизни.

Среди всех животных восточной астрологии Свинья кажется самой наивной и беззащитной, но обмануть ее легко и каждому не удастся. У Свиньи мало друзей, поскольку она выборочно относится к людям и общается только с интересными личностями.

В нужный момент Свинья может оказать моральную и материальную поддержку. Несмотря на предвзятое мнение об отношении Свиньи к чистоте, дом родившихся в этот год просто блестит.

Читай также: Главная елка столицы: Сколько стоит новогоднее дерево на Софийской площади в Киеве Свинья - творческий, одаренный человек, именно поэтому в 2019 году будет везти людям творческих профессий: актерам, музыкантам, художникам, поэтам и писателям.

Вот только заоблачных целей лучше не ставить, а успехам радоваться втихую и не хвастаться. Те же, кто не относятся к творческим личностям, пройдут в этом году через процесс духовного обновления, утверждают астрологи.

В 2019 году важно быть честным перед самим собой и окружающими. Свинья не терпит лицемерия. 2019 год обещает быть стабильным, кризисы, в том числе и финансовый, постепенно должны урегулироваться, главное - набраться терпения.

Желтый цвет придает Свинье выносливости и целеустремленности, хотя земляная стихия сглаживает напористость: прежде чем что-то предпринять, Свинья тщательно продумает свои действия.

Свинья любит роскошь, а значит встречать новый год нужно “по-богатому”.

Что надеть в новогоднюю ночь 2019

Что надеть в новогоднюю ночь 2019 / фото: Клео

Читай также: Какой штраф грозит украинцу за срубленную елку Каждый год ассоциируется с определенным цветом. Поэтому встречать новый 2019 год можно в желтом или золотом, либо облачиться в одежду оттенков, которые отлично сочетаются с желтым цветом: оранжевый, синий, серый, коричневый, ярко-зеленый, белый, красный.

Стиль одежды - свободный, строгие платья и костюмы лучше оставить до следующего года, а в новогоднюю ночь отдать предпочтение легким и удобным нарядам, например, из шелка.

А вот с украшениями стоит быть поосторожней, лучше выбирать в соответствии со своей стихией. Так, представители водных и воздушных знаков зодиака могут надеть серебряные украшения с янтарем, а огненные и земляные - золотые, украшенные жемчугом или изумрудами.

Стилисты советуют в новогоднюю ночь сделать красивый макияж с акцентом на губы и замысловатую прическу.

Как и где встретить Новый год 2019, что подарить

Как и где встретить Новый год 2019 / фото: god2019.net

Читай также: Насколько подорожал рождественский холодец в Украине В идеале 2019 год лучше встретить, как и в прошлом году, - дома. Если же планируется празднование вне домашних стен, то встретить новый год необходимо с родными и близкими. Свинья любит путешествия, поэтому можно отправиться в вояж, но обязательно большой и дружной компанией.

Идеальный подарок в год Свиньи - тот, что пригодится в домашнем хозяйстве: современная бытовая техника, кухонная утварь, посуда, садовый инвентарь, постельное белье и пижамы, а также предметы роскоши и антиквариата или недорогие, но веселые подарки. Даже самый маленький, незначительный подарок нужно обернуть в шикарную упаковку.

Как украсить дом к празднованию Нового года 2019

Как украсить дом к празднованию Нового года 2019 / фото: Koffkindom

Земляная Свинья любит уют, поэтому жилище к празднику украсить просто необходимо. Обязательный элемент декора - елка, а также праздничная иллюминация. Новогоднее дерево лучше нарядить желтыми шарами и золотыми лентами.

Украсить дом можно милыми вещицами в виде: оригинальных свечей, ароматизированных ламп, еловых композиций. На стол ставят большое блюдо с цитрусовыми, яблоками, бананами, грушами и палочками корицы.

Что приготовить на Новый год

Что приготовить на Новый год / фото: google.com

Несмотря на то, что свинья любит вкусно поесть, на праздничный стол много готовить не нужно. Например, можно увеличить количество блюд, но вместе с тем уменьшить их объем. Обязательно должны присутствовать мясные, но не свиные блюда, рыбные.

Читай также: Сколько стоят самые дешевые заграничные туры для украинцев – инфографика Согласно восточной традиции, в отдельной тарелочке на стол необходимо поставить зерновой хлеб, орехи, крупу.

Свиньи обожают трюфели, но поскольку это продукт деликатесный и очень дорогой, можно их заменить любыми лесными грибами.

Не стоит пренебрегать десертами, выбор стоит сделать в сторону шоколадных тортов и пирожных трюфелей. Украсить праздничный стол нужно скатертью фиолетового, голубого или желтого цвета. Сервировать стол лучше новой или праздничной посудой.