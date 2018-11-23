На форуме в ООН анонсировали демарш из-за крымского коллаборациониста

Демарш был оглашен украинским представительством в связи с тем, что на форуме присутствовал представитель "власти" Крыма .

Также к организаторам форума есть вопросы касательно Бальбека facebook.com/Руслан-Бальбек

Постоянное представительство Украины при ООН анонсировало демарш перед организаторами форума по вопросам прав человека, демократии и верховенства права из-за присутствия коллаборациониста и представителя “власти“ аннексированного Крыма Руслана Бальбека.

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Об этом в Facebook сообщила первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

Замминистра написала, что Бальбек пытался выдать себя за “голос“ и “защитника“ крымских татар. По ее словам, Бальбека никто не представлял, а его “участие“ заключалось в присутствии в зале с табличкой РФ.

“ППУ при ООН в Женеве уже утром будет сделан соответствующий демарш перед организаторами форума“, - написала Джапарова.

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Украинская сторона также планирует подключить посольство Украины в Швейцарии для выяснения, на каком основании Бальбеку предоставлялась въездная виза в страну.

Напомним, 24 октября во время заседания под Киевом комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море произошел скандал. Депутат Рефат Чубаров потребовал выдворить российскую делегацию и прекратить заседание.