В Полтавской области украли самолет

Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Также воры унесли навесне оборудование и неисправный двигатель dpss-sumy.gov.ua

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В Полтавской области неустановленные лица похитили самолет АН-2, а также шесть комплектов навесного оборудования и неисправный авиадвигатель.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

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Злоумышленники тайно проникли на территорию бывшего аэродрома в селе Божковское и похитили самолет АН-2, 6 комплектов навесного оборудования и неисправный двигатель, которые там хранились.

По данному факту начато досудебное расследование ч.5 ст.185 УК Украины.

Как сообщалось 23 ноября, в США два подростка сбежали из приюта и угнали самолет.