Устали: на заседание Рады пришли всего полсотни нардепов
В зале сессий Верховной Рады находятся не более 50 народных депутатов. Только при четвертой по счету карточной регистрации парламент смог начать пленарное заседание.
Об этом сообщает УНИАН.
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Глава Верховной Рады Андрей Парубий четыре раза призывал депутатов зарегистрироваться, однако при первой регистрации было зафиксировано 146 карточек, при второй - 195, при третьей - 212, и только с четвертой попытки зарегистрировано 237 карточек.
Некоторые народные депутаты из фракций просто раскладывали карточки своих коллег, отсутствующих в сессионном зале, на их рабочие места.
Парубий, обращаясь к депутатам, сказал, что понимает, что они “измождены и уставшие“, поскольку только сегодня в 6.00 был принят государственный бюджет на 2019 год, но сегодняшнее заседание ВР необходимо провести.
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В настоящее время в парламенте проходит Час вопросов к правительству.
Напомним, депутаты Верховной Рады от фракции Оппозиционного Блока просят Верховную Раду не учитывать их голосование за принятие в целом закона О государственном бюджете Украины на 2019 год.
Т.е. сам депутат не нужен. Нужна карточка. Оказывается все решает карточка. Зачем тогда депутаты?