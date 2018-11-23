Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Устали: на заседание Рады пришли всего полсотни нардепов

Комментариев: 1
Парубий несколько раз призывал депутатов к регистрации карточек.
В парламенте проходит Час вопросов к правительству
В парламенте проходит Час вопросов к правительству
УНИАН

В зале сессий Верховной Рады находятся не более 50 народных депутатов. Только при четвертой по счету карточной регистрации парламент смог начать пленарное заседание.

Об этом сообщает УНИАН.

Читай также: Бюджет-2019: Рада продлила перерыв еще на два часа

Глава Верховной Рады Андрей Парубий четыре раза призывал депутатов зарегистрироваться, однако при первой регистрации было зафиксировано 146 карточек, при второй - 195, при третьей - 212, и только с четвертой попытки зарегистрировано 237 карточек. 

Некоторые народные депутаты из фракций просто раскладывали карточки своих коллег, отсутствующих в сессионном зале, на их рабочие места. 

Парубий, обращаясь к депутатам, сказал, что понимает, что они “измождены и уставшие“, поскольку только сегодня в 6.00 был принят государственный бюджет на 2019 год, но сегодняшнее заседание ВР необходимо провести. 

Читай также: ВР приняла решение о назначении нового главы Минфина

В настоящее время в парламенте проходит Час вопросов к правительству.

Напомним, депутаты Верховной Рады от фракции Оппозиционного Блока просят Верховную Раду не учитывать их голосование за принятие в целом закона О государственном бюджете Украины на 2019 год.

Поделись:
Теги: Парубий, заседание, ВР, Рада, Украина, нардеп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    23.11.2018, 11:49
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
"призывал депутатов к регистрации карточек"

Т.е. сам депутат не нужен. Нужна карточка. Оказывается все решает карточка. Зачем тогда депутаты?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь