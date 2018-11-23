Четверо оппоблоковцев заявили, что ошиблись, проголосовав за бюджет-2019

Верховная Рада до утра 23 ноября работала над принятием бюджета.

Принятие бюджета в очередной раз превратилось во "всенощное бдение" unn.com.ua

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Депутаты Верховной Рады от фракции Оппозиционного Блока Владимир Гусак, Татьяна Бахтеева, Дмитрий Добкин и Юрий Мороко просят Верховную Раду не учитывать их голосование за принятие в целом закона О государственном бюджете Украины на 2019 год.

Соответствующие заявления в ходе утреннего заседания парламента зачитал спикер Рады Андрей Парубий, передают Українськi Новини.

В заявлениях не уточнялись причины отзыва голосов.

Стоит отметить, что эти четверо депутатов были единственными из Оппозиционного Блока, кто проголосовал за принятие госбюджета в целом.

Всего за это проголосовало 240 парламентариев. При этом за принятие госбюджета во втором чтении никто из этих четверых депутатов не голосовал.

Как сообщалось 23 ноября около 6:00 часов утра Верховная Рада утром приняла государственный бюджет Украины на 2019 год. Законопроект №9000 во втором чтении поддержали 240 народных депутатов.