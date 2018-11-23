Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Четверо оппоблоковцев заявили, что ошиблись, проголосовав за бюджет-2019

Комментариев: 0
Верховная Рада до утра 23 ноября работала над принятием бюджета.
Принятие бюджета в очередной раз превратилось во "всенощное бдение"
Принятие бюджета в очередной раз превратилось во "всенощное бдение"
unn.com.ua

Читай также: Опять отличился: Добкин-младший снова вел себя странно в Раде

Депутаты Верховной Рады от фракции Оппозиционного Блока Владимир Гусак, Татьяна Бахтеева, Дмитрий Добкин и Юрий Мороко просят Верховную Раду не учитывать их голосование за принятие в целом закона О государственном бюджете Украины на 2019 год.

Соответствующие заявления в ходе утреннего заседания парламента зачитал спикер Рады Андрей Парубий, передают Українськi Новини.

В заявлениях не уточнялись причины отзыва голосов.

Стоит отметить, что эти четверо депутатов были единственными из Оппозиционного Блока, кто проголосовал за принятие госбюджета в целом.

Всего за это проголосовало 240 парламентариев. При этом за принятие госбюджета во втором чтении никто из этих четверых депутатов не голосовал.

Как сообщалось 23 ноября около 6:00 часов утра Верховная Рада утром приняла государственный бюджет Украины на 2019 год. Законопроект №9000 во втором чтении поддержали 240 народных депутатов. 

Поделись:
Теги: бюджет-2019, Рада, оппблок, депутаты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Peyot    23.11.2018, 11:26
Оценка:  0
Peyot
это была злая шутка допы младшего)))) он известный заколонный шутник)))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь