Четверо оппоблоковцев заявили, что ошиблись, проголосовав за бюджет-2019
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Депутаты Верховной Рады от фракции Оппозиционного Блока Владимир Гусак, Татьяна Бахтеева, Дмитрий Добкин и Юрий Мороко просят Верховную Раду не учитывать их голосование за принятие в целом закона О государственном бюджете Украины на 2019 год.
Соответствующие заявления в ходе утреннего заседания парламента зачитал спикер Рады Андрей Парубий, передают Українськi Новини.
В заявлениях не уточнялись причины отзыва голосов.
Стоит отметить, что эти четверо депутатов были единственными из Оппозиционного Блока, кто проголосовал за принятие госбюджета в целом.
Всего за это проголосовало 240 парламентариев. При этом за принятие госбюджета во втором чтении никто из этих четверых депутатов не голосовал.
Как сообщалось 23 ноября около 6:00 часов утра Верховная Рада утром приняла государственный бюджет Украины на 2019 год. Законопроект №9000 во втором чтении поддержали 240 народных депутатов.