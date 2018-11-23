В АП подтвердили встречи Порошенко с Медведчуком

Ранее журналисты сняли приезд кортежа Медведчука непосредственно домой к Порошенко.

В Администрации президента подтвердили факт нескольких встреч Петра Порошенко с Виктором Медведчуком, главой политсовета партии За жизнь и кума президента РФ Владимира Путина.

Читай также: Медведчук рассказал о возможном решении конфликта на Донбассе

В АП отмечают, что Порошенко с Медведчуком встречались несколько раз по поводу освобождения украинских пленных и политзаключенных, и не имеют общего бизнеса и интересов.

“Президент Петр Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнес со спецпредставителем СБУ по освобождению заложников в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Виктором Медведчуком. Обвинение по этому поводу считаем недостойным Вашей программы“, - говорится в официальном ответе Администрации журналистам программы Схемы, передает УНИАН.

Читай также: В Киеве С14 атаковали офис Медвечука

В пресс-службе президента также заявили, что Порошенко “не разделяет идеи и политические высказывания Виктора Медведчука. Но президент также неоднократно заявлял, что готов вести переговоры со всеми, даже с чертом, для того, чтобы освободить наших пленников“.

Напомним, 22 ноября журналисты программы Схемы сняли приезд кортежа Медведчука непосредственно домой к президенту Петру Порошенко.

Ранее журналисты утверждали, что у Медведчука и Порошенко есть общий бизнес по сжиженному газу и они являются бизнес-партнерами. Журналисты отмечают, что доступ к финансовым ресурсам Медведчуку обеспечивает Порошенко. При этом Медведчук строит нефтяной бизнес под брендом Glusco, где на заправках торгуют топливом из РФ и “ЛДНР“.