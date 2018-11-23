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В АП подтвердили встречи Порошенко с Медведчуком

Комментариев: 5
Ранее журналисты сняли приезд кортежа Медведчука непосредственно домой к Порошенко.
На встречах якобы обсуждались вопросы о политзаключенных
На встречах якобы обсуждались вопросы о политзаключенных
УНИАН

В Администрации президента подтвердили факт нескольких встреч Петра Порошенко с Виктором Медведчуком, главой политсовета партии За жизнь и кума президента РФ Владимира Путина.

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В АП отмечают, что Порошенко с Медведчуком встречались несколько раз по поводу освобождения украинских пленных и политзаключенных, и не имеют общего бизнеса и интересов.

“Президент Петр Порошенко не имел, не имеет и не собирается иметь никаких общих бизнес-интересов или бизнес со спецпредставителем СБУ по освобождению заложников в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Виктором Медведчуком. Обвинение по этому поводу считаем недостойным Вашей программы“, - говорится в официальном ответе Администрации журналистам программы Схемы, передает УНИАН.

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В пресс-службе президента также заявили, что Порошенко “не разделяет идеи и политические высказывания Виктора Медведчука. Но президент также неоднократно заявлял, что готов вести переговоры со всеми, даже с чертом, для того, чтобы освободить наших пленников“.

Напомним, 22 ноября журналисты программы Схемы сняли приезд кортежа Медведчука непосредственно домой к президенту Петру Порошенко.

Ранее журналисты утверждали, что у Медведчука и Порошенко есть общий бизнес по сжиженному газу и они являются бизнес-партнерами. Журналисты отмечают, что доступ к финансовым ресурсам Медведчуку обеспечивает Порошенко. При этом Медведчук строит нефтяной бизнес под брендом Glusco, где на заправках торгуют топливом из РФ и “ЛДНР“.

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Теги: АП, Порошенко, Медведчук, расследование, журналисты, бизнес, нефть, пленные
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Комментариев (5)
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cjkbnth    23.11.2018, 12:38
Оценка:  +1
cjkbnth
Что встречался признали, а что получал новые указания молчат...., видать скоро что-то будет ведь нынешняя шестерка на второй срок не проходит.
Abnormal_freak    23.11.2018, 12:05
Оценка:  -4
Abnormal_freak
Пусть встречается с кем хочет , когда хочет и сколько требуется. Я сужу по делу. Украина продвигает самые соременные реформы и делает все возможное для евроинтеграции, иногда даже и невозможное.
Abnormal_freak    23.11.2018, 12:06
Оценка:  -4
Abnormal_freak
Как говорил Остап Бендер : "Никто не оценит этот титанический труд". А и не надо. Главное что реформы запущены. Украинцем быть престижно, это показатель.
w@rning!    23.11.2018, 12:13
Оценка:  +5
w@rning!
Украинцем может и престижно , а вот Порохоботом навряд ли .
pochta-mail    23.11.2018, 12:19
Оценка:  +4
pochta-mail
тот редкий случай когда ник и высказывания полностью совпадают
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