Под Кременчугом обстреляли машину с пассажирами

Мужчины на автомобиле Skoda открыли огонь по автомобилю Daewoo.

В Крюковском районе Кременчуга возле одного из магазинов произошла стрельба. Полиция задержала двух подозреваемых в хулиганстве с применением оружия.

Об этом сообщает региональное управление Нацполциии в Полтавской области в пятницу, 23 ноября.

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Отмечается, что сегодня ночью в полицию поступила информация от 27-летнего местного жителя, который сообщил о том, что неизвестные на автомобиле Skoda открыли огонь по его автомобилю Daewoo и повредили транспортное средство. Владелец машины и его товарищ в это время находились в салоне.

После обстрела мужчины скрылись с места происшествия в неизвестном направлении. Позже полицейским удалось задержать транспортное средство в селе Чечелево Кременчугского района.

Также задержаны двое 33-летних мужчин которые, вероятно, причастны к совершенному. На месте происшествия изъято оружие. Отмечается, что один из фигурантов ранее уже имел проблемы с законом.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о хулиганстве с применением огнестрельного или холодного оружия (ч.4 ст.296 УК Украины).

Как сообщалось 19 ноября, на Троещине возле ТЦ устроили стрельбу, трое раненых.