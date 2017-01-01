Под Киевом воры-домушники брали с собой "на дело" 4-летнюю дочь

Полиция проверяет парочку на причастность к совершению других аналогичных преступлений.

В поселке Бородянка Киевской области двое супругов обокрали квартиру главного редактора газеты, при этом родители взяли с собой “на дело“ четырехлетнюю дочь.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Читай также: В Киеве мошенники, чтобы ограбить женщину, открыли обмен валют

Грабители забрали золотые украшения, деньги, компьютерную технику. Заявление о краже в полицию поступило почти неделю назад от местной жительницы. Полиция начала расследование и опросила жителей дома, в котором произошло ограбление. Благодаря работе правоохранителей были установлены личности преступников. Ими оказались жители города Ирепень: 28-летний мужчина, который уже привлекался к уголовной ответственности, и его сожительница.

В ходе обыска по месту жительства преступников и в автомобиле Mazda, на котором они передвигались, нашли похищенное имущество из квартиры редактора газеты. Сейчас полицейские проверяют парочку на причастность к совершению других аналогичных преступлений. По факту кражи открыто уголовное производство. Мужчине судом избрана мера пресечения - арест.

Как сообщалось 2 августа, львовская проститутка брала с собой на “работу“ двухлетнюю дочь.