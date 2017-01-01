Хакер из Львовской области инфицировал тысячи компьютеров в 50 странах

В киберполиции сообщили, что злоумышленник в собственном компьютере установил программный центр управления троянской программой.

Работники киберполиции Нацполиции Украины выявили жителя Львовской области, который модифицировал одну из вредоносных программ и инфицировал ею почти две тысячи устройств в более чем 50 странах мира.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

Читай также: Хакеры атаковали Google-почту сенаторов США

По данным ведомства, работники киберполиции во время проведения досудебного расследования уличили в причастности к совершению преступления 42-летнего жителя Львовской области. Он в собственном компьютере установил программный центр управления троянской программой и модифицировал его. В дальнейшем злоумышленник распространял клиентские версии вируса.

Украинская киберполиция разоблачила хакера npu.gov.ua

Специалисты из киберполиции провели анализ вредоносного программного обеспечения. Установлено, что вирус предоставляет полный удаленный доступ к подконтрольным компьютерам, в частности - “возможность загружать и выгружать файлы, управлять автозагрузкой и службами, удаленно управлять реестром, устанавливать и удалять программы, делать скриншоты с удаленного экрана, перехватывать звук с микрофона и видео со встроенных или внешних камер“.

Читай также: Россиянин в суде США признал себя виновным в хакерстве

По месту жительства злоумышленника полицейские провели обыск. Были изъяты ноутбук, зараженный вредоносным программным обеспечением, и стационарный компьютер. Во время предварительного осмотра техники на компьютере хакера специалисты из киберполиции выявили админ-панель доступа к зараженным компьютерам вредоносным программным обеспечением, его установочные файлы, снимки экрана из подконтрольных компьютеров. Изъятая техника направлена на проведение компьютерно-технической экспертизы.

Украинская киберполиция разоблачила хакера npu.gov.ua

В связи с этим в украинской киберполиции рекомендуют пользователям проверить операционную систему своей техники на наличие указанного вируса.

Ранее в Запорожье киберполиция блокировала деятельность группировки хакеров.

Также СМИ сообщали, что министерство юстиции США предъявило обвинения семерым россиянам в попытках кибервзломов.