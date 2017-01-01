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Хакер из Львовской области инфицировал тысячи компьютеров в 50 странах

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В киберполиции сообщили, что злоумышленник в собственном компьютере установил программный центр управления троянской программой.
Украинская киберполиция разоблачила хакера
Украинская киберполиция разоблачила хакера
npu.gov.ua

Работники киберполиции Нацполиции Украины выявили жителя Львовской области, который модифицировал одну из вредоносных программ и инфицировал ею почти две тысячи устройств в более чем 50 странах мира.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.

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По данным ведомства, работники киберполиции во время проведения досудебного расследования уличили в причастности к совершению преступления 42-летнего жителя Львовской области. Он в собственном компьютере установил программный центр управления троянской программой и модифицировал его. В дальнейшем злоумышленник распространял клиентские версии вируса.

Украинская киберполиция разоблачила хакера
Украинская киберполиция разоблачила хакера
npu.gov.ua

Специалисты из киберполиции провели анализ вредоносного программного обеспечения. Установлено, что вирус предоставляет полный удаленный доступ к подконтрольным компьютерам, в частности - “возможность загружать и выгружать файлы, управлять автозагрузкой и службами, удаленно управлять реестром, устанавливать и удалять программы, делать скриншоты с удаленного экрана, перехватывать звук с микрофона и видео со встроенных или внешних камер“.

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По месту жительства злоумышленника полицейские провели обыск. Были изъяты ноутбук, зараженный вредоносным программным обеспечением, и стационарный компьютер. Во время предварительного осмотра техники на компьютере хакера специалисты из киберполиции выявили админ-панель доступа к зараженным компьютерам вредоносным программным обеспечением, его установочные файлы, снимки экрана из подконтрольных компьютеров. Изъятая техника направлена на проведение компьютерно-технической экспертизы.

Украинская киберполиция разоблачила хакера
Украинская киберполиция разоблачила хакера
npu.gov.ua

В связи с этим в украинской киберполиции рекомендуют пользователям проверить операционную систему своей техники на наличие указанного вируса.

Ранее в Запорожье киберполиция блокировала деятельность группировки хакеров.

Также СМИ сообщали, что министерство юстиции США предъявило обвинения семерым россиянам в попытках кибервзломов.

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Теги: хакеры, Львовская область, полиция, кибератака, хакерская атака
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Источник: korrespondent.net

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