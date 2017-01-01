Хакер из Львовской области инфицировал тысячи компьютеров в 50 странах
Работники киберполиции Нацполиции Украины выявили жителя Львовской области, который модифицировал одну из вредоносных программ и инфицировал ею почти две тысячи устройств в более чем 50 странах мира.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Украины.
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По данным ведомства, работники киберполиции во время проведения досудебного расследования уличили в причастности к совершению преступления 42-летнего жителя Львовской области. Он в собственном компьютере установил программный центр управления троянской программой и модифицировал его. В дальнейшем злоумышленник распространял клиентские версии вируса.
Специалисты из киберполиции провели анализ вредоносного программного обеспечения. Установлено, что вирус предоставляет полный удаленный доступ к подконтрольным компьютерам, в частности - “возможность загружать и выгружать файлы, управлять автозагрузкой и службами, удаленно управлять реестром, устанавливать и удалять программы, делать скриншоты с удаленного экрана, перехватывать звук с микрофона и видео со встроенных или внешних камер“.
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По месту жительства злоумышленника полицейские провели обыск. Были изъяты ноутбук, зараженный вредоносным программным обеспечением, и стационарный компьютер. Во время предварительного осмотра техники на компьютере хакера специалисты из киберполиции выявили админ-панель доступа к зараженным компьютерам вредоносным программным обеспечением, его установочные файлы, снимки экрана из подконтрольных компьютеров. Изъятая техника направлена на проведение компьютерно-технической экспертизы.
В связи с этим в украинской киберполиции рекомендуют пользователям проверить операционную систему своей техники на наличие указанного вируса.
Ранее в Запорожье киберполиция блокировала деятельность группировки хакеров.
Также СМИ сообщали, что министерство юстиции США предъявило обвинения семерым россиянам в попытках кибервзломов.