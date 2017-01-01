В ПАСЕ отказались от всех поправок о "прощении" РФ, кроме одной

Оставили лишь поправку об участии в выборах генсека Совета Европы, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека.

Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы на заседании в Хельсинки приняло решение отказаться почти от всех изменений в регламент по требованию России.

Об этом в Facebook написал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Читай также: В РФ согласовали урегулирование кризиса с Советом Европы

Бюро оставило только один пункт изменений: “в случае лишения делегации права голоса, это не касается выборов генсека Совета Европы, судей ЕСПЧ и комиссара по правам человека“.

“Выборы генсека в следующем году, поэтому, очевидно, есть попытка со стороны заинтересованных лиц в Совете Европы, и не только там, убедить россиян приехать в январе в Страсбург. И хотя большинство моих собеседников в ПАСЕ считают этот вариант фантастикой, потому что эти изменения не могут быть приняты для представления делегаций в ПАСЕ на 2019 года, я бы не исключал эту возможность“, - написал Арьев.

Читай также: ЕС на пороге введения санкций против Венгрии - Арьев

По его словам, РФ может подать список своей делегации только один раз в начале года, как и другие страны. Исключением служит проведение в стране выборов.

Напомним, 12 октября генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд распорядился представителям стран-членов СЕ готовить бюджет организации на 2019 год без учета финансового взноса России. Ранее, в РФ оценили вероятность выхода из Совета Европы.

До этого, Ягланд сообщил о решении Российской Федерации не возвращаться в январе к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). В РФ заявляли, что Россия может заморозить членство, не дожидаясь инициирования процедуры исключения.