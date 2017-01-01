В Сумской области СБУ блокировала канал нелегальной миграции в ЕС

Транснациональная группировка занималась нелегальной переправкой выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии в Евросоюз.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Сумской области прекратили деятельность транснациональной преступной группировки, которая занималась нелегальной переправкой мигрантов в Европейский Союз. Преступники легализировали заинтересованных лиц на территории Украины, изготовляя фальшивые документы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным ведомства, в преступную группу входили граждане Украины и стран Центральной и Южной Азии. Они переправляли нелегальных мигрантов через государственную границу.

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"Клиентов", которые нелегально прибывали в Украину вне пунктов пропуска в Сумской области по территории РФ, некоторое время удерживали в столичном регионе. Затем иностранцев сопровождали до приграничных районов Винницкой области и незаконно переправляли в ЕС.

Стоимость такого "транзита" составляла от 3 до 5 тысяч евро с каждого мигранта. По информации Службы безопасности, среди "туристов" были также лица, которые находятся в розыске за совершение тяжких и особо тяжких преступлений", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что дельцы наладили схему незаконной легализации заинтересованных лиц на территории Украины, изготовляя фальшивые документы.

"В ходе обысков по адресам проживания злоумышленников правоохранители обнаружили фальшивые паспорта, оборудование для их изготовления, денежные средства и другие материалы, подтверждающие противоправную деятельность", - добавили в пресс-службе.

В настоящее время пятерым организаторам преступной схемы объявлено о подозрении.

Как сообщалось в апреле, паспорта крымчан использовали для боевиков ИГИЛ.