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В Одесской области убили девятилетнюю девочку

Комментариев: 2
На теле девочки обнаружены признаки насилия.
Тело ребенка нашли в заброшенном доме
Тело ребенка нашли в заброшенном доме
od.npu.gov.ua

В одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области 23 ноября с признаками насилия обнаружено тело 9-летней девочки.

Об этом сообщили в полиции области.

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По имеющейся информации, погибшая – местная жительница, 2009 года рождения. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии
Полиция выясняет обстоятельства трагедии
od.npu.gov.ua

Как сообщалось 29 октября, появились подробности о матери, утопившей своих детей в киевском озере.

 

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Теги: дети, полиция, убийство, девочка, труп, Одесская область
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Комментариев (2)
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Негорро    23.11.2018, 14:34
Оценка:  -1
Негорро
Наверняка какой-то"защитник"верну лся с Донбасса,набухался на радостях и занялся своим привычным делом...На"неподконтрольных территориях"подобных случаев огромное количество,но наши РошенСМИ об этом не расскажут...
Колишній-східняк    23.11.2018, 13:47
Оценка:  0
Колишній-східняк
Нищета порождает преступность...
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