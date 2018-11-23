В Одесской области убили девятилетнюю девочку

На теле девочки обнаружены признаки насилия.

В одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области 23 ноября с признаками насилия обнаружено тело 9-летней девочки.

Об этом сообщили в полиции области.

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По имеющейся информации, погибшая – местная жительница, 2009 года рождения. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Полиция выясняет обстоятельства трагедии od.npu.gov.ua

Как сообщалось 29 октября, появились подробности о матери, утопившей своих детей в киевском озере.