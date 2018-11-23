В Одесской области убили девятилетнюю девочку
На теле девочки обнаружены признаки насилия.
В одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области 23 ноября с признаками насилия обнаружено тело 9-летней девочки.
Об этом сообщили в полиции области.
Читай также: В Мелитополе отец зарезал спящего 9-летнего сына
По имеющейся информации, погибшая – местная жительница, 2009 года рождения. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и кинологи. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Как сообщалось 29 октября, появились подробности о матери, утопившей своих детей в киевском озере.
Эта же новость на Корреспондент