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Силовики пришли с обысками к главе львовской ячейки Украинского выбора

Комментариев: 2
Лидером движения Украинский выбор является кум Путина Виктор Медведчук.
Ростовцева подозревают в публикации статей антиукраинского содержания
Ростовцева подозревают в публикации статей антиукраинского содержания
zaxid.net

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Львовская прокуратура совместно с СБУ и полицией провела обыск у руководителя местной ячейки пророссийской организации Украинский выбор Олега Ростовцева. Место и время обыска не уточняется.

Об этом 23 ноября сообщили на странице общественного совета при УСБУ Львовщины.

Обыск был санкционированным в рамках расследования фактов разжигания межнациональной розни. Общественный совет также отмечает, что основанием для обыска стала деятельность Олега Ростовцева, который “на заказ информационных агентств Российской Федерации готовит тенденциозные статьи антиукраинского содержания“. 

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“Как утверждают наши источники в правоохранительных структурах, вывод экспертов однозначен - признаки разжигания межнациональной нетерпимости и вражды в антиукраинских статьях Ростовцева есть. А результаты обыска подтверждают его авторство“, - отметили в общественном совете при УСБУ Львовщины.

Напомним, что лидером движения Украинский выбор является кум президента России Владимира Путина Виктор Медведчук.

Как сообщалось 23 ноября, президент Украины Петр Порошенко за последнее время несколько раз встречался с Виктором Медведчуком.

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Теги: сепаратизм, Львовская обаласть, Медведчук, Россия
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Комментариев (2)
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Західняк1    23.11.2018, 13:29
Оценка:  -2
Західняк1
"Український вибір" - ракова пухлина на тілі України.
satisfied18    23.11.2018, 13:57
Оценка:  0
satisfied18
"Український вибір" доброякісна пухлина на трупі ОПГ НФ_БПП..))
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