KFC в Доме профсоюзов: Кличко прокомментировал скандал вокруг фаст-фуда

Кличко отметил, что понимает эмоции протестующих.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал открытие ресторана быстрого питания KFC в Доме профсоюзов - неправильным решением.

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Соответствующее заявление он сделал в эфире Радио НВ.

“Однозначно, я могу сказать, что это неправильное решение. Можно было бы это делать [...] только после того, как откроется Музей Революции, который сейчас уже планируется [...]. Но тем не менее, когда мы не имеем музея, когда еще раны очень свежие, делать в этом месте, где происходили такие события, [неправильно] [...]. Однозначно, это ошибочное решение, и однозначно, я понимаю эмоции тех людей, которые вышли с протестом против этого, потому что я был там, на Майдане, был рядом, в этом здании, и я считаю это неправильным решением“, - сказал Кличко.

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Напомним, в центре Киева на Майдане Независимости произошла стычка между правоохранителями и активистами, протестовавшими против открытия кафе KFC в Доме профсоюзов, месте трагической гибели десятков людей в 2014 году.

Также, в Facebook обвалили рейтинг страницы фастфуда KFC из-за скандала вокруг открытия точки в Доме профсоюзов на Майдане.