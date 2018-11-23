Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Подозреваемых в нападении с зеленкой на главу ВККСУ задержали

Комментариев: 1
Исполнити взяли за нападение 200 долларов, теперь им грозит 7 лет тюрьмы.
Подозреваемых в нападении с зеленкой на главу ВККСУ задержали
© npu.gov.ua
Фото 1/9
  • Нападение на председателя ВККСУ произошло у отеля Hilton на бульваре Тараса Шевченко
  • Нападение на председателя ВККСУ произошло у отеля Hilton на бульваре Тараса Шевченко
  • Нападение на председателя ВККСУ произошло у отеля Hilton на бульваре Тараса Шевченко
  • Нападение на председателя ВККСУ произошло у отеля Hilton на бульваре Тараса Шевченко
  • Нападение на председателя ВККСУ произошло у отеля Hilton на бульваре Тараса Шевченко
  • Нападение на председателя ВККСУ произошло у отеля Hilton на бульваре Тараса Шевченко
  • Нападение на председателя ВККСУ произошло у отеля Hilton на бульваре Тараса Шевченко
  • Нападение на председателя ВККСУ произошло у отеля Hilton на бульваре Тараса Шевченко
  • Нападение на председателя ВККСУ произошло у отеля Hilton на бульваре Тараса Шевченко
Подозреваемых в нападении с зеленкой на главу ВККСУ задержали
Нападение на председателя ВККСУ произошло у отеля Hilton на бульваре Тараса Шевченко
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

Читай также: Дом Авакова пикетировали активисты: Требовали его отставки

Правоохранителями задержаны подозреваемые в нападении на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова, которого неделю назад 16 ноября у отеля Hilton на бульваре Тараса Шевченко облили зеленкой,

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

“Подозреваемые в нападении на главу ВККС С.Козьякова, которого облили зеленкой неделю назад, задержаны. Группа из 5 человек зарабатывала на таких заказах. Исполнителям это стоило всего 200 долларов. Ничто по сравнению с 7 годами тюрьмы по ч.2 ст.346 УК Украины. Не беритесь за грязную работу“, - отметил Аваков.

Читай также: Гандзюк в больнице назвала фамилию организатора нападения - мэр Херсона

Как сообщалось, главу Высшей квалификационной комиссии судей облили зеленкой 16 ноября. Позже стали известны подробности инцидента.

Поделись:
Теги: облили ззеленкой, глава ВККС
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Комментариев (1)
MATROS    23.11.2018, 14:08
Оценка:  -3
MATROS
Новости науки: в Израиле обнаружены мыши-антисемиты. Внешне мыши как мыши, но страдают-то от них евреи..
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь