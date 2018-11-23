Исполнити взяли за нападение 200 долларов, теперь им грозит 7 лет тюрьмы.

Нападение на председателя ВККСУ произошло у отеля Hilton на бульваре Тараса Шевченко

Подозреваемых в нападении с зеленкой на главу ВККСУ задержали

Подозреваемых в нападении с зеленкой на главу ВККСУ задержали

Читай также: Дом Авакова пикетировали активисты: Требовали его отставки

Правоохранителями задержаны подозреваемые в нападении на главу Высшей квалификационной комиссии судей Украины Сергея Козьякова, которого неделю назад 16 ноября у отеля Hilton на бульваре Тараса Шевченко облили зеленкой,

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в Twitter.

“Подозреваемые в нападении на главу ВККС С.Козьякова, которого облили зеленкой неделю назад, задержаны. Группа из 5 человек зарабатывала на таких заказах. Исполнителям это стоило всего 200 долларов. Ничто по сравнению с 7 годами тюрьмы по ч.2 ст.346 УК Украины. Не беритесь за грязную работу“, - отметил Аваков.

Читай также: Гандзюк в больнице назвала фамилию организатора нападения - мэр Херсона

Как сообщалось, главу Высшей квалификационной комиссии судей облили зеленкой 16 ноября. Позже стали известны подробности инцидента.