Кличко рассказал, о чем говорил с Януковичем во время Евромайдана

Вспоминая события января 2014-го, Кличко сказал, что Янукович "очень сильно нервничал".

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как встречался во время Евромайдана в январе 2014 года с тогда еще президентом Виктором Януковичем.

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В интервью Радио НВ Кличко сообщил, что ездил в резиденцию в Межигорье один раз, во время активной фазы противостояния митингующих с силовиками.

“Я мгновенно приехал в Межигорье потому, что его блокировали и наши депутаты. Попросил встречи и встречался, был один. Даже побаивался, потому что рядом с ним постоянно находился такой крепкий парень, в руках держал какой-то брелок. Я понимаю, что это тревожная кнопка, в любой момент могли, если Кличко будет себя вести неадекватно“, - рассказал мэр.

По его словам, он высказал Януковичу свои требования и предупредил, что “если он не будет предпринимать шагов“, противостояние между сторонами будет нарастать.

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Кличко также добавил, что экс-президент ничего не стал обещать, но по нему было видно, что “он очень сильно нервничал“.

Напомним, 21 ноября, в годовщину Революции достоинства, начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал о ходе расследований дел Майдана.

Ранее, экс-начальник штаба 24 сотни Самообороны Майдана Игорь Мазур рассказал, как приходилось покупать оружие у бандитов, чтобы противостоять Беркуту.