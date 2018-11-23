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Рабинович: Власть в угоду МВФ приняла убийственный для украинцев Госбюджет-2019

Комментариев: 4
Рабинович: Власть в угоду МВФ приняла убийственный для украинцев Госбюджет-2019

Верховная Рада Украины сегодня утром приняла Государственный бюджет на 2019 год, который является убийственным для людей и выписан исключительно чтобы угодить Международному валютному фонду. Такое мнение на своей странице в Facebook выразил народный депутат, лидер партии "За життя" Вадим Рабинович.

По словам политика, депутаты спешили со скорейшим принятием бюджета, чтобы угодить МВФ и получить очередной транш от международной финансовой организации.

"Им нужно было принять Госбюджет на 2019 год как можно быстрее, иначе Международный валютный фонд отказал бы в очередном транше. А это 3,9 млрд долларов. Очень хороший кусок, который еще можно успеть распилить до выборов. А отдавать деньги придется нашим детям и внукам!" – заявил политик.

По его словам, нынешнее принятие бюджета стало очередным доказательством того, что действующая украинская власть работает не на благо народа, а в угоду заграничным кураторам. При этом власть не считается с проблемами ни пенсионеров, которые с трудом выживают на мизерные пенсии, ни молодежи, которая не видит здесь перспектив и массово выезжает за границу в поисках лучшей жизни.

"Для этой власти главное – успеть дограбить Украину! Вот цифры, убедительно доказывающие, что Бюджетом-2019 власть собирается добить украинцев и окончательно разорить страну. В Бюджете-2019 запланирован рост прожиточного минимума на целых 9,4%. В реальных деньгах это выглядит смешно. В июле 2019 года он повысится с 1777 до 1936 гривен. То есть на целых 159 гривен. А в декабре следующего года его поднимут на 91 грн – до 2027 гривен! Прожить на эти деньги в Украине уже сейчас невозможно!" – выразил негодование парламентарий.

Он подчеркнул, что минимальная зарплата при этом вырастет всего на 38 гривен в месяц. Еще хуже ситуация с пенсиями – из-за задержки индексации люди три месяца не будут получать пересчитанные пенсии, но и после пересчета, по словам народного депутата, они останутся мизерными.

"А теперь самое интересное. Даже эти унизительные и издевательские повышения на самом деле – фикция, поскольку они не учитывают инфляции. В Бюджете-2019 она предусмотрена в рамках 7,4%. Это очень оптимистичный прогноз, и любой здравомыслящий экономист просто посмеется над этой цифрой. Если мы проанализируем текущую экономическую ситуацию, то поймем, что в лучшем случае инфляция за 2019 год достигнет 10%. То есть все "повышения", на которых так пиарятся члены правительства и депутаты, – просто наглая ложь! Скажите, неужели вы действительно снова будете за них голосовать?!" – подытожил Вадим Рабинович.

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Комментариев (4)
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korvin_ral    23.11.2018, 16:06
Оценка:  0
korvin_ral
Да да да.
I_gor2    23.11.2018, 15:26
Оценка:  +2
I_gor2
Пока в стране могут жить агенты ГРУ и подососники, такие как Рабинович, ничего улучшаться не будет.
Alex-Zmey    23.11.2018, 15:04
Оценка:  0
Alex-Zmey
Ребе в данном случае прав, Порох массово уничтожает людей безработицей, высокими тарифами и высоким $
donizete    23.11.2018, 16:06
Оценка:  0
donizete
Скорее всего Ребе прав, но кто он такой, чтобы его высказывания занимали целую полосу в новости?! Да, депутат, но в ВР не ходит, законы не принимает. Перед выборами пиарится за деньги, жук, проплачивая рекламу не телеканалах и интернет-ресурсах.
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