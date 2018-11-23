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Депутат в Раде рассматривал БДСМ-порно в день голосования за бюджет - журналист

Комментариев: 2
Журналисты засняли, как нардеп Денисенко рассматривал БДСМ-порно.
Депутат в Раде рассматривал БДСМ-порно в день голосования за бюджет - журналист
© facebook.com/andriy.denysenko.75
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  • Нардеп пока не прокомментировал свой рабочий режим в день голосования за бюджет
  • Журналист заснял содержание смартфона нардепа
  • Ранее депутат возглавлял областную организацию движения Правый сектор
Депутат в Раде рассматривал БДСМ-порно в день голосования за бюджет - журналист
Нардеп пока не прокомментировал свой рабочий режим в день голосования за бюджет
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В четверг, 22 ноября, в день голосования за государственный бюджет Украины на 2019 год, внефракционный народный депута, экс-глава Правого сектора в Днепре Андрей Денисенко рассматривал хранящиеся у него в смартфоне порно из категории БДСМ.

Об этом сообщил журналист Всеволод Филимоненко в Facebook и опубликовал слеланные в парламенте фото.

“Я выступаю за легализацию порно-индустрии в Украине, поэтому выражаю уважение к предпочтениям Денисенко. Надеюсь, когда нибудь мы все вместе сможем насладиться просмотром таких видео на большом экране Верховной Рады“, - заявил журналист.

Нардеп Денисенко пока не дал никаких комментариев по поводу этого случая.

Стоит отметить, Андрей Денисенко в 2011 году вступил в ВО Свобода, с февраля 2014 года возглавил областную организацию движения Правый сектор. Женат и у него есть дочь 2002 года рождения.

Как сообщалось,  в мае 2017 года также в Раде депутата Сергея Шахова заметили за порноперепиской. Позже он прокомментировал ситуацию.

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Теги: порно, депутат, парламент, БДСМ
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    23.11.2018, 15:41
Оценка:  0
Колишній-східняк
И руколожеством там занимался?
sv_sim    23.11.2018, 15:28
Оценка:  0
sv_sim
Символично, это он смотрел и представлял себя и народ Украины.
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