Журналисты засняли, как нардеп Денисенко рассматривал БДСМ-порно.

Нардеп пока не прокомментировал свой рабочий режим в день голосования за бюджет

Депутат в Раде рассматривал БДСМ-порно в день голосования за бюджет - журналист

Депутат в Раде рассматривал БДСМ-порно в день голосования за бюджет - журналист

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В четверг, 22 ноября, в день голосования за государственный бюджет Украины на 2019 год, внефракционный народный депута, экс-глава Правого сектора в Днепре Андрей Денисенко рассматривал хранящиеся у него в смартфоне порно из категории БДСМ.

Об этом сообщил журналист Всеволод Филимоненко в Facebook и опубликовал слеланные в парламенте фото.

“Я выступаю за легализацию порно-индустрии в Украине, поэтому выражаю уважение к предпочтениям Денисенко. Надеюсь, когда нибудь мы все вместе сможем насладиться просмотром таких видео на большом экране Верховной Рады“, - заявил журналист.

Нардеп Денисенко пока не дал никаких комментариев по поводу этого случая.

Стоит отметить, Андрей Денисенко в 2011 году вступил в ВО Свобода, с февраля 2014 года возглавил областную организацию движения Правый сектор. Женат и у него есть дочь 2002 года рождения.

Как сообщалось, в мае 2017 года также в Раде депутата Сергея Шахова заметили за порноперепиской. Позже он прокомментировал ситуацию.