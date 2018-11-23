Тимошенко: Средняя зарплата в Украине должна составлять более 1000 долларов

Новая власть обеспечит постепенный рост зарплат граждан и уже за 5 лет доведет их до уровня средних заработков в Польше, которые выше украинских в 3,5 раза. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время Форума "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого", который проходит сегодня в Киеве, сообщает пресс-служба политсилы.

"Я хочу сделать так, чтобы за 5 последующих лет с момента выборов нового президента средняя заработная плата в Украине постепенно, каждый год, догоняла какую-то страну, которая у нас расположена, и которая имеет немного выше доходы. И чтобы через 5 лет мы имели хотя бы такую же заработную плату, как в Польше сегодня. Это будет трудная задача, но другого выхода у нас просто нет", – подчеркнула политик.

Также, по словам лидера "Батькивщины", сразу после выборов будет кардинально пересмотрен механизм начисления пенсий. Она убеждена, сегодняшние пенсионеры построили красивую и богатую страну, которая остается сильной даже после 27 лет ограблений властью, а "мы им благодарны за это жалкими копейками, на которые они не могут даже вдоволь поесть и сокращением субсидий ЖКУ".

Новый порядок будет базироваться не на увеличении пенсионного возраста, а на замене советской солидарной системы современной персонифицированной.

"Мы полностью изменим солидарную пенсионную систему на персонифицированную для каждого человека, независимо от того, на пенсии она или в процессе трудового стажа, или в начале его. Будет создан свой частный банковский гарантированный государством счет. Будут посчитаны все взносы, частично проиндексированные, осовремененные и будет посчитана депозитная ставка, которая должна быть уплачена за весь период хранения денег в банке", – заверила председатель партии.

Тимошенко заявила, что новая власть пересмотрит и всю систему социальной защиты и возобновит действие законов, которые поддерживали наиболее незащищенные категории украинцев.

"Все законы, посвященные социальной защите людей, которые были отменены в 2015-2018 годах и уже на 2019 год законами о бюджете будут восстановлены. Мы не дадим больше так издеваться над людьми, как они это делают последние 5 лет. Мы создадим систему защиты", – подытожила Тимошенко.