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Тимошенко: Средняя зарплата в Украине должна составлять более 1000 долларов

Комментариев: 6
Тимошенко: Средняя зарплата в Украине должна составлять более 1000 долларов

Новая власть обеспечит постепенный рост зарплат граждан и уже за 5 лет доведет их до уровня средних заработков в Польше, которые выше украинских в 3,5 раза. Об этом лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время Форума "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого", который проходит сегодня в Киеве, сообщает пресс-служба политсилы.

"Я хочу сделать так, чтобы за 5 последующих лет с момента выборов нового президента средняя заработная плата в Украине постепенно, каждый год, догоняла какую-то страну, которая у нас расположена, и которая имеет немного выше доходы. И чтобы через 5 лет мы имели хотя бы такую же заработную плату, как в Польше сегодня. Это будет трудная задача, но другого выхода у нас просто нет", – подчеркнула политик.

Также, по словам лидера "Батькивщины", сразу после выборов будет кардинально пересмотрен механизм начисления пенсий. Она убеждена, сегодняшние пенсионеры построили красивую и богатую страну, которая остается сильной даже после 27 лет ограблений властью, а "мы им благодарны за это жалкими копейками, на которые они не могут даже вдоволь поесть и сокращением субсидий ЖКУ".

Новый порядок будет базироваться не на увеличении пенсионного возраста, а на замене советской солидарной системы современной персонифицированной.

"Мы полностью изменим солидарную пенсионную систему на персонифицированную для каждого человека, независимо от того, на пенсии она или в процессе трудового стажа, или в начале его. Будет создан свой частный банковский гарантированный государством счет. Будут посчитаны все взносы, частично проиндексированные, осовремененные и будет посчитана депозитная ставка, которая должна быть уплачена за весь период хранения денег в банке", – заверила председатель партии.

Тимошенко заявила, что новая власть пересмотрит и всю систему социальной защиты и возобновит действие законов, которые поддерживали наиболее незащищенные категории украинцев.

"Все законы, посвященные социальной защите людей, которые были отменены в 2015-2018 годах и уже на 2019 год законами о бюджете будут восстановлены. Мы не дадим больше так издеваться над людьми, как они это делают последние 5 лет. Мы создадим систему защиты", – подытожила Тимошенко.

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Комментариев (7)
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donizete    23.11.2018, 16:12
Оценка:  0
donizete
Я уже где-то это слышал.Вспомнил! "Юлина тысяча" - выплата по вкладам банка СССР. Вот только на руки давали один к одному, когда должны были минимум 20 к 1. Да и казна в 2009-ом от этих "тысяч" неплохо так обеднела. Зато Юле - пиар. И как будет все это делать пока у неё нет большинства в ВР? На лоха
korvin_ral    23.11.2018, 16:08
Оценка:  0
korvin_ral
ах-ха-ха =)) Йуля жжот. Ей Захарова кокса подсуетила ?
птицелов    23.11.2018, 15:41
Оценка:  +1
птицелов
а гроші вона де візьме?
Peyot    23.11.2018, 15:29
Оценка:  -1
Peyot
Дада помним как в прошлый зар всего за год среднюю зп подняла по стране за -50%... с 500 до 250.... а цені на лекарство подняла в 4-5 раз.... иди за поребрик к хозяину своему фсбшному байки трави!!!
Freym    23.11.2018, 15:24
Оценка:  0
Freym
так уже давно средняя больше 1000 евро. пример - у Коболева 750 тысяч в месяц , у медсестры в сельской больнице 2800 грн. - (750000+2800)/2=376400 вот вам и средняя. не среднюю нужно считать а минимальную и обязательные затраты - прод. корзина + квартплата= 40% от прибыли семь тогда можно жить.
Кайдаш    23.11.2018, 15:21
Оценка:  +2
Кайдаш
На утренней пробежке в парке Тимошенко автоматически пообещала всем голубям бесплатный корм....
виджай    23.11.2018, 15:14
Оценка:  +2
виджай
да-да...мы помним,как кролеГ про 1000 евро говорил в 2013-ом...
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