В Харькове дом Пушкарева забросали "коктейлями Молотова"

Пушкарев является соратником недавно жестоко избитого экс-командира Східного корпуса Ширяева.

Пушкарев отметил, что к политическим методам не относятся избиение, поджоги и насилие скриншот из видео

В Харькове в ночь на пятницу, 24 ноября, неизвестные подожгли дом Игоря Пушкарева, соратника бывшего командира роты полиции Східний корпус и основателя одноименного общественного движения Олега Ширяева.

Об этом Пушкарев сообщил на странице в Facebook.

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“Сегодня ночью подожгли мой дом. Дом, который мы с женой строили собственными руками. Больше 10 лет. Для нас. Для наших детей. Для моей внучки. Сегодня его подожгли. Подожгли те, кто угрожал мне и моей семье последние месяцы. Это сделали те, кого я когда-то учил. Кого считал побратимами...“ - отметил Пушкарев.

Он назвал нападавших “глупыми детьми“ и заявил, что отказывает им “в праве на существование как политической силе“.

“Глупые дети... Я отказываю вам в праве на существование, как политической силе! Вы несете только хаос и насилие, вместо аргументов используете запугивание и террор. Что вы дадите нам, украинскому народу? Не можете доказать или изменить, значит, как вы любите это называть - применим инструменты прямого действия? Или проще говоря , избиение, поджоги, насилие ? А может и убийство? Сегодня вы посягнули не на меня. Вы посягнули на будущее моих детей. На будущее моей внучки. На будущее нашего народа“, - подчеркнул Пушкарев.

Как сообщалось 22 ноября, на Закарпатье в дом со спящими детьми бросили гранату.