Суд в Лондоне отказался от дела Приватбанка против Коломойского

Судебное решение не было официально вынесено, поскольку судья рассматривает вопрос "о сумме достаточно обоснованной по делу банка".

Высокий суд Лондона решил, что ему не подсудно дело по иску Приватбанка к его экс-владельцам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

Об этом сообщает Украинская правда.

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“Несмотря на то, что судья признал, что банк стал жертвой масштабных мошеннических действий - на сумму примерно от 329 млн до 1,2 млрд долларов, - он пришел к выводу, что английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения иска банка против его бывших акционеров“, - рассказывают в финучреждении.

Согласно сообщению, в настоящее время судебное решение не было официально вынесено, поскольку судья рассматривает вопрос “о сумме достаточно обоснованной по делу банка“, который был подан для рассмотрения в пятницу утром.

“Это судебное решение является только первым этапом процесса, и банк намерен обжаловать его“, - говорится в сообщении.

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Также в банке отметили, что приказ о замораживании активов Коломойского и Боголюбова останется в действии до тех пор, пока Апелляционный суд не услышит дальнейшую заявку банка.

“Понятно, что судья не сомневался в том, что бывшие акционеры несут ответственность за многомиллиардные мошеннические действия в банке. Мы будем продолжать возврат этих средств с помощью судебного процесса в Лондоне и верим, что английский суд, в конечном счете, осуществит правосудие между сторонами“, - цитируются в заявлении слова председателя правления Приватбанка Петра Крумханзла.

“Неизбежным является то, что эти критические вопросы юрисдикции, которые были обжалованы ответчиками, будут определены Апелляционным судом, и мы уверены, что они будут решены в пользу банка“, - комментирует партнер юридической фирмы “Хоган Ловеллс“ Ричард Льюис.

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Напомним, ранее сообщалось, что Высокий суд Лондона 27 февраля проведет заседание по иску ПриватБанка против его бывших собственников Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также связанных с ними компаний.