Тимошенко: финансирование образования является одной из гарантий нацбезопасности

Адекватные нормы затрат на образование каждого ребенка, возрождение системы профессионально-технического образования, осовременивание стипендий, модернизация учебных заведений и достойные зарплаты для учителей – это основные приоритеты новой власти в области образования. Об этом заявила Юлия Тимошенко во время Национального Форума "Новая социальная доктрина: Новые возможности для каждого", который проходит сегодня в Киеве, передает пресс-служба "Батькивщины".

Она убеждена, модернизировать и развить национальную систему образования поможет установление правильных государственных нормативов расходов на обучение каждого ребенка.

Как пояснила политик, расчеты этого норматива в разных странах мира различаются: в Украине на среднее образование на одного ученика тратят 1260 долл. на год, а в Литве – 5 292 долл., что в 4,2 раза выше. Например, в Польше дети в 5 раз больше обеспечены всем необходимым для того, чтобы подготовиться к взрослой жизни, отметила политик.

В эти нормативы надо включить все необходимые средства для достойных зарплат педагогов, организации учебного процесса, для полного материально-технического обеспечения образовательных учреждений, отметила Тимошенко. Ассигнования на образование должны обеспечить полную модернизацию и развитие национальной системы образования, подчеркнула она.

По убеждению лидера "Батькивщины", государство должно рассматривать затраты на образование не как социальное благо или тягостную обязанность, а как инвестиции в человеческий капитал, залог конкурентоспособности государства и национальной безопасности.

Кроме того, нужно, чтобы все учебные заведения получили самостоятельность в организации учебного процесса и могли рационально самостоятельно расходовать средства.

Крайне важным является и возвращение престижа профессии учителя, ведь без этого об успехах Украины можно забыть, считает лидер партии. Государственной стратегией станет создание условий для педагогов, чтобы каждый учитель хотел преданно работать, а не "думал, как прокормить семью". И учитывая это, крайне необходимо установить достойные зарплаты для педагогов.

"Меня возмущает, что правительство установило европейский уровень зарплат судьям – 300 тыс. грн в месяц, руководящему менеджменту "Нафтогаза" – 1 млн грн в месяц, а педагогам платят меньше, чем уборщицам в Администрации президента. Что это за политика такая?", – возмутилась она.

Тимошенко также обратила внимание на то, что в Украине пока отсутствуют учителя в возрасте до 30 лет и практически отсутствуют – в возрасте от 30-40 лет, а в педагогических вузах, где из 120 мест занимают только 11.

"Надо немедленно вводить обучение на педагогических специальностях исключительно по госзаказам, обеспечить повышенную стипендию в педагогических вузах, достойную зарплату и повышенные соцгарантии учителям, решить жилищный вопрос. За следующие 5 лет мы добиваемся в уровне оплаты педагогов минимума Литвы или Польши, или нам надо ставить крест на развитии образования", – заявила она.

Приоритетными шагами также станут предоставление государством бесплатного образования на всех уровнях, так как это осуществляется почти во всех цивилизованных странах мира.

Кроме того, Тимошенко вспомнила и о системе профессионально-технического образования, которую "уничтожали сознательно с 2015 года волевым решение президента и правительства". Тогда полностью отменили финансирование профессионально-технического образования, отметила политик.

Учреждения образования оставили без субсидий, без финансового обеспечения, что привело к сокращению количества этих заведений. Именно поэтому, по ее словам, одним из приоритетов новой власти станет восстановление финансирования профессионально-технического образования.