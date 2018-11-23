Вопрос "нескольких лет": Порошенко о вступлении Украины в ЕС

Порошенко отметил, что все необходимое для сближения с ЕС прописано в Соглашении об ассоциации.

Президент Петр Порошенко заявил, что вступление Украины в Европейский союз можно решить в течение нескольких лет.

Об этом он рассказал на встрече со студентами Киевского национального торгово-экономического университета, передает ТСН.

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Порошенко добавил, что все необходимое для приближения к ЕС, прописано в Соглашении об ассоциации.

“Что надо сделать - я уже четко определил. Если вы прочитаете Соглашение об ассоциации, там все это есть“ - сказал глава государства, отметив, что Украине нужно в частности реформировать большинство отраслей и сформировать антикоррупционную инфраструктуру.

Напомним, 22 ноября Верховная Рада на заседании 311 голосами приняла проект закона №9037 О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО).

Ранее, Конституционный суд дал положительное постановление относительно президентского законопроекта о том, чтоб внести изменения в Конституцию об интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.