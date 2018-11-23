Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вопрос "нескольких лет": Порошенко о вступлении Украины в ЕС

Комментариев: 1
Порошенко отметил, что все необходимое для сближения с ЕС прописано в Соглашении об ассоциации.
Порошенко отметил, что страну ждет большое количество реформ
Порошенко отметил, что страну ждет большое количество реформ
УНИАН

Президент Петр Порошенко заявил, что вступление Украины в Европейский союз можно решить в течение нескольких лет. 

Об этом он рассказал на встрече со студентами Киевского национального торгово-экономического университета, передает ТСН

Читай также: Уровень жизни украинцев восстанавливается слишком медленно - Порошенко

Порошенко добавил, что все необходимое для приближения к ЕС, прописано в Соглашении об ассоциации.

“Что надо сделать - я уже четко определил. Если вы прочитаете Соглашение об ассоциации, там все это есть“ - сказал глава государства, отметив, что Украине нужно в частности реформировать большинство отраслей и сформировать антикоррупционную инфраструктуру.

Напомним, 22 ноября Верховная Рада на заседании 311 голосами приняла проект закона №9037 О внесении изменений в Конституцию Украины (о стратегическом курсе государства на обретение полноправного членства Украины в Евросоюзе и НАТО).

Ранее, Конституционный суд дал положительное постановление относительно президентского законопроекта о том, чтоб внести изменения в Конституцию об интеграции Украины в Евросоюз и НАТО. 

Поделись:
Теги: Евросоюз, ЕС, Порошенко, евроинтеграция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
GALE    23.11.2018, 17:33
Оценка:  +1
GALE
Опять бредит.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь