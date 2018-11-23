Политолог: Социология доказала - Юлия Тимошенко объединяет Украину

В соответствии с новыми социологическими исследованиями, Юлия Тимошенко сохраняет наиболее стремительную динамику роста рейтингов. Сегодня лидер “Батькивщины“ вдвое опережает ближайших преследователей.

Об этом пишет Обозреватель.

За Юлию Тимошенко готовы отдать свои голоса 21% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании. На втором месте с результатом в 11% - шоумен Владимир Зеленский. Действующий президент Петр Порошенко делит 3 и 4 место с Анатолием Гриценко - их готовы поддержать по 10% украинцев. Вплотную к ним идут Юрий Бойко и Олег Ляшко (9% и 8% соответственно). Певец Святослав Вакарчук наберет 6%, если пойдет на выборы.

По словам главы аналитического центра “ИНПОЛИТ“ Сергея Быкова, рейтинги - это только цифровое отображение поддержки политиков гражданами. Это только результат, но к нему приводят конкретные действия политиков. Почему Порошенко, которого на выборах 2014 поддержали 51% избирателей, сегодня едва дотягивает до 10%? Это ответ людей на политику обнищания, которая проводилась за время правления этого президента. Люди не почувствовали позитива реформ. Хуже всего то, что многие украинцы начинают открыто говорить, что во времена правления Януковича жилось лучше.

После Революции Достоинства было потеряно самое главное - время. Власть, оказавшаяся слабой, привела в Украину внешнее управление. Увеличивается внешний долг, экономика существенно не растет, тарифы увеличиваются, люди бегут из страны. Рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. К сожалению, политика действующей власти привела к потере веры граждан. Это ключевой результат и главный показатель эффективности власти.

С каждым днем ​​украинцы все больше ищут, кого из политиков поддержать на президентских выборах 2019 года, чтобы этот выбор принес результат. Они понимают всю ответственность выбора и именно по этой причине изучают программы и политический бэкграунд кандидатов на пост Президента Украины. Сегодня даже аналитики не получают полной информации о программах кандидатов. Что уж говорить об обычных украинцах? Это индикатор, политики в большинстве своем не предлагают просчитанных планов развития. Некоторые из них декламируют лозунги типа: “Землю - крестьянам, фабрики -рабочим!“, Или “Армия! Язык! Вера!“, Или “Украинский язык, кино, песня!“. Но как это обеспечить - мало кто говорит. Поэтому и такие рейтинги.

Абсолютно логично, что Тимошенко объединяет украинцев. Она не только не выражает заявлений, разделяющих украинцев, ее Новый Курс направлен на объединение Украины. То есть не на разрыв, а на сшивание Украины. Это именно то, что сегодня необходимо государству. Важно, что только Тимошенко сегодня представляет комплексную, многоуровневую просчитанную программу действий, которую можно реализовать.

Тимошенко держит первенство во всех регионах, кроме Донецкой области. Но показательно даже не это. Социологическое исследование доказывает, что во втором туре Тимошенко побеждает любого оппонента, а Порошенко во втором туре проигрывает всем. Конечно, в том случае, если Порошенко вообще дойдет до второго тура.

Новый Курс можно объяснить на примере многослойного пирога: новый общественный договор и Новая народная конституция - это основа, базовый корж. Он создает баланс между государством и гражданином, а также наводит порядок в государственном управлении. Это основа для всех последующих слоев этого пирога. Вторым слоем является Новый экономический курс Украины, который является финансовым обеспечением всех изменений. Это программа реформирования экономики, увеличения доходов граждан, увеличения доходов от экспорта. Реализация Нового экономического курса возможна только при условии внедрения новой конституции и нового общественного договора. Третьим слоем этого условного пирога является Новая стратегия мира и безопасности. Она может быть введена только при условии действия правил (новая конституция) и финансового обеспечения (новый экономический курс). И высшей ступенью Нового курса Украины является социальная политика, инфраструктура, экосистема жизнедеятельности человека. Это комплексная программа действий, алгоритм изменений жизни. Новый курс Украины, инициированный Юлией Тимошенко - это единственная действенная и просчитанная сегодня политическая программа, направленная в будущее. Поэтому и рейтинги растут.

Оппоненты Тимошенко уже заявляют, что такой рост ее поддержки объясняется увеличением тарифов. На самом деле исследование проводилось еще до поднятия тарифов, а следовательно, повышение тарифов не могло повлиять на показатели поддержки Тимошенко или иных политиков.