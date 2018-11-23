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Филарет заявил, что после автокефалии в Украине не будет московского духа

Комментариев: 3
Заседание Объединительного собора в Украине состоится уже в декабре.
Филарет рассказал, что сейчас украинское православие ждет признания автокефалии
Филарет рассказал, что сейчас украинское православие ждет признания автокефалии
УНИАН

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Глава Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет во время чествования памяти жертв Голодомора 1932-33 годов заявил, что если Украинской православной церкви предоставят автокефалию, то в Украине больше не будет Москвы и московского духа. 

Об этом передает Украинская правда.

Филарет отметил, что в процессе борьбы украинцев за утверждение собственного государства большую роль играет УПЦ КП и добавил, что сейчас украинское православие ждет признания автокефалии. 

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“Эта идея приводит в дрожь Москву, потому что если украинскую церковь признают автокефальной, то это означает, что Москвы в Украине не будет, не будет московского духа“, - сказал Филарет.

Напомним, ранее предстоятель УПЦ Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отметил, что на Объединительном соборе ответит на предложение епископата УПЦ КП выдвинуть его кандидатуру на должность предстоятеля единой поместной Украинской православной церкви. 

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Теги: Томос, автокефалия, Филарет, УПЦ, Украина
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Комментариев (3)
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Himik    23.11.2018, 17:38
Оценка:  0
Himik
Ну не так прямо сразу. Нужно дать им время вещички собрать. Что мы - звери. )
Женек    23.11.2018, 17:26
Оценка:  -1
Женек
Как в сказке , все сила темная ненавидит дух Русский
Sinobi-life    23.11.2018, 17:34
Оценка:  +1
Sinobi-life
У вас только душок узкий и к Руси никаким боком не относитесь!!!
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