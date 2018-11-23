Новое ведомство. У ветеранов будет свой министр

Верховная Рада назначила Ирину Фриз на должность министра по делам ветеранов.

О министерстве ветеранов в Украине говорят уже давно. Еще в феврале Рада рекомендовала правительству его создать, а сейчас наконец-то назначила и собственно министра.

Чем займется новое министерство и кому выгодно его создание, сообщает Корреспондент.

Вопрос унификации

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В Украине за четыре года появилось около 350 тысяч участников боевых действий - Антитеррористической операции либо Операции объединенных сил. Средний возраст ветерана войны - 35 лет.

На государственном уровне проблемами социальной защиты этих людей занимаются более 20 министерств и ведомств, а также органы местного самоуправления. В итоге ветераны постоянно сталкиваются с бюрократической волокитой, скитаясь по различным учреждениям.

Министерство нужно для того, чтобы устранить весь этот бюрократический беспорядок. Оно будет решать все вопросы, связанные со здоровьем ветеранов, поддержкой их семей, предоставление льгот, обеспечение жильем и будет создать условия для нормального трудоустройства. Согласно концепции, Минветеранов переберет на себя многие функции Минобороны, Минздрава, Минсоцполитики и других госслужб.

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По общему мнению представителей ветеранских общественных организаций, кадровый состав министерства должен формироваться за счет конкурентоспособных ветеранов, имеющих образование и опыт работы. Для того чтобы они могли пройти конкурс, который предусматривает закон о госслужбе, профильный комитет Верховной Рады совместно с проектным офисом и Национальной академией госуправления при президенте Украины организовали курсы повышения квалификации для 100 ветеранов.

Зарубежный пример

Подобное министерство, которое занимается вопросами ветеранов есть, например, в США.

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В американском министерстве работают над защитой и обеспечением ветеранов, членов их семей и лиц, находящихся на их иждивении, в том числе погибших военнослужащих.

Среди других направлений деятельности этой структуры - регистрация и комплексный учет ветеранов, предоставление льгот (в том числе - на медицинское страхование и медицинские услуги, уменьшение процентов при предоставлении займов на строительство жилья, приобретение дома или машины), выплата помощи, комплексное медицинское обслуживание, борьба с беспризорностью, установление пенсий и тому подобное.

Министерство по делам ветеранов в США имеет исключительно высокое финансирования – больше бюджет имеет только Министерство обороны.

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Кроме профильного министерства в Соединенных Штатах существует крупная ветеранская организация Американский легион, пользующаяся большим авторитетом и оказывающая существенное влияние на все процессы, касающиеся ветеранов войны. Ее численность составляет около трех миллионов человек.

Кому выгодно

Создания министерства больше всего добивался заместитель председателя фракции БПП Александр Третьяков.

350 тысяч участников боевых действий - это серьезный ресурс, контроль над которым перед выборами особо ценен.

В итоге министерство, как и предполагалось, досталось представителям команды президента.

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“Не исключаю, что это ведомство власть будет активно использовать во время избирательных кампаний. Получим такую себе “гречку“ за бюджетный счет.В то же время я бы не стал утверждать, что людей, которые прошли войну, будет так просто “купить”, - отмечает политолог Алексей Якубин.

В принятом Госбюджете-2019 строки о расходах на Министерство ветеранов нет. Из госказны планируется выделить только около 161 миллион гривен, хотя это почти на 20 миллионов больше, чем действующему Министерству по делам оккупированных территорий и временно перемещенных лиц.

Новый министр

Возглавила новое министерство бывший пресс-секретарь Петра Порошенко, представитель БПП Ирина Фриз.

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Ей 44 года, в начале 2000-х Фриз стала помощником Петра Порошенко, тогда еще народного депутата Украины, и с тех пор вся ее карьера неразрывно связана с действующим президентом.

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В ходе президентских выборов 2014 года она возглавляла информационный департамент избирательного штаба Петра Порошенко. Потом руководила Главным управлением общественных коммуникаций и информации Администрации президента. Вскоре ее повысили до шефа Главного департамента информационной политики Администрации. И уже в 2014 году Фриз была избрана народным депутатом Украины по спискам Блока Петра Порошенко.

За прошлый год Ирина Фриз задекларировала 242 051 гривну зарплаты, которую она получила в парламенте. В ее собственности есть автомобиль AUDI A5 (2015 года выпуска), а на мужа записан седан KIA Magentis 2007 года.

Напомним, ранее тысячи ветеранов АТО/ООС и общественных активистов пришли под Кабинет министров требовать создания Министерства по делам ветеранов.